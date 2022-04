Pati Chapoy si è scagliato contro Gussy Lau per aver smascherato la storia d"amore con Angela Aguilar: «È tradimento»

Ángela Aguilar è apparsa in un video un paio di giorni fa in cui ha detto di sentirsi violata perché alcune immagini di lei con la sua nuova storia d"amore, Gussy Lau, uomo che è 15 anni più grande di lei.

Essendo molto colpiti dalla situazione, i suoi colleghi nel mezzo hanno presto inviato tutto il supporto alla cantante di successi come Where They See Me, Your Blood on My Body o Ella what gave you.

È stato il caso di Ana Bárbara, grande amica della dinastia Aguilar, che ha ricordato alla diciottenne che uno scandalo non la definiva persona.

«Ti amo e tu sei una regina con un'anima molto bella e, soprattutto, ti fidi perché sei brava! E questo è il tesoro più grande che un essere umano possa avere!» , ha scritto il cantante della band su Instagram.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

Ma non è stata l'unica, dal momento che Pati Chapoy, nota per essere stata la conduttrice di Ventaneando, ha deciso di dare la sua posizione sulla questione ed era contraria alle azioni intraprese da Gussy Lau.

Tutto è successo durante il programma serale, dove i presentatori hanno iniziato a discutere la forte controversia di Angela Aguilar. Di fronte a questo, Chapoy ha osservato in primo luogo di non essere d'accordo con la relazione, ma questo non perché non volesse che il cantante regionale messicano trovasse l'amore, ma che il suo partner aveva gestito molto male la situazione.

«La ragazza è andata molto bene, concordo (...) Gussy Lau si sta lavando le mani con il video «, ha detto Chapoy, riferendosi sia alla dichiarazione che Ángela Aguilar ha rilasciato sulle sue reti, sia all'audiovisivo che circolava su internet dove il vincitore del Grammy ha notato che le immagini con il performer sono trapelate perché condivideva dal suo intimo amici su Instagram un momento con lei, ma quel «qualcuno» dai suoi contatti avrebbe dovuto rendere pubbliche le informazioni.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

A questo proposito, i piloti hanno iniziato a discutere e hanno convenuto che se la coppia avesse accettato di mantenere tutto privato, il fatto che Gussy Lau avrebbe messo le informazioni su Angela e lui sulle reti non sarebbero state corrette, perché quello non era stato l'accordo.

«È tradimento». Pati Chapoy ha detto senza ulteriori indugi.

Nell'audiovisivo condiviso sui social network, la più giovane cantante della dinastia Aguilar ha affermato di essere molto abbattuta da come si erano sviluppati gli eventi, poiché sentiva che la sua privacy era stata gravemente violata.

Ángela Aguilar ha detto di sentirsi violata nella sua privacy quando è stata oggetto della fuga di notizie di alcune fotografie Video: Instagram/ @angela_aguilar_

«Mi sento triste, deluso, non riesco a credere di fare questo video; mi fa male l'anima. Mi sento violata, mi sento violata dalla possibilità di avere la mia privacy, di poter decidere della mia vita, del mio corpo, della mia immagine», ha denunciato in una clip.

Per quanto riguarda le immagini rilasciate, Angela ha detto di fidarsi di una persona che l'ha fatta sentire delusa, poiché le immagini che circolano non riguardano solo la sua vita privata ma anche nel settore del lavoro.

«Mi ha colpito finanziariamente e amorevolmente, figuriamoci, che volto posso dare alla mia famiglia?... Anche se non ero d'accordo, mi sono messo in una posizione, in questa posizione, e questo è stato sbagliato da parte mia; e questo è stato un mio errore», ha spiegato Ángela

CONTINUA A LEGGERE