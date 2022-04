Mexicable in Edomex: qual è il percorso, i costi, gli orari e le sue stazioni

Il progetto Mexicable Line 2 è lungo 8 chilometri e il governo dello Stato del Messico ha dichiarato che sarà pronto entro la seconda metà di quest'anno 2022.

Il tempo di trasferimento approssimativo è di 29 minuti, avrà 238 cabine, due terminal e 5 stazioni, il percorso sarà da Ecatepec a Indios Verdes a Città del Messico; il trasporto fornirà un servizio ad alta quota, il progetto è stato sviluppato da una società messicana.

Alfredo del Mazo, governatore dello Stato del Messico, ha detto attraverso il suo account Twitter ufficiale che Mexicable Line 2 collegherà Ecatepec e Tlanepantla con CDMX, oltre a collegarsi con la linea 1, Mexibús, Cablebus, Metro Indios Verdes e Metrobús. Il tour si svolgerà attraverso le aree alte di Tlalnepantla nella Sierra de Guadalupe in modo che le persone provenienti da luoghi isolati abbiano accesso a più servizi di trasporto pubblico.

Quali sono i costi e gli orari di Mexicable?

Con la Trajeta Mexipass puedes ingresar y las personas adultas mayores de 60 años no pagan al presentar su tarjeta INAPAM (Foto: Twitter/@JoGarWeb)

* La tariffa individuale costa 9 pesos, viene pagata con la Mexipase Card che può essere acquistata presso le macchine di ricarica situate in tutte le stazioni del trasporto. Le persone di età superiore ai 60 anni quando presentano la loro attuale carta INAPAM; le ragazze sotto i 5 anni e le persone con disabilità non pagano.

I loro orari sono:

* Dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 23:00

* Il sabato dalle 5:00 alle 22:00

* La domenica dalle 7:00 alle 22:00.

Vantaggi del Mexicable e del percorso della linea 1

Il tour inizia su un lato del Cerro Gordo, attraversa la città di Santa Clara, l'autostrada Messico-Pachuca e nel quartiere Hank González, dove prosegue parallelamente all'Avenida San Andrés e termina a La Cañada. È composto da sette stazioni, tra i suoi vantaggi ci sono:

* Il collegamento con aree isolate con difficile accesso ai trasporti pubblici esistenti nell'Edomex.

* Migliora la mobilità nell'area e riduce i tempi di trasferimento.

* Utilizza energia solare ed elettrica per questo motivo, il suo livello di emissioni è basso e non produce rifiuti, oltre a ridurre più di 17.000 tonnellate di anidride carbonica.

El Mexicable reduce los tiempos de traslado y fue diseñado como un transporte verde (Foto: Infobae)

* Il Mexicable ha 36 pali di linea con un'altezza di 35 metri, la sua capacità giornaliera all'ora è di 3.000 utenti in ogni direzione, ha 185 cabine con una capacità di 10 persone ciascuna e il percorso viene effettuato in 19 minuti tra i terminal.

Stazioni della linea 1

* Santa Clara che si trova in Avenida Jose María Morelos numero 431, angolo con via Mezquite, quartiere di Santa Clara Coatitla. * Hank González in Avenida Camino a San Andrés numero 81 angolo con via José Vasconcelos, quartiere Hank Gonzalez, nelle vicinanze si trova il Parco Bicentenario e il Scuola preparatoria ufficiale 128. * Tablas del Pozo passa attraverso Camino a San Andrés numero 15, angolo con via Xochitenco, quartiere Hank González. * Tablas del Pozo passa attraverso Camino a San Andrés numero 15, angolo con via Xochitenco, quartiere Hank González, luoghi vicini sono il Mexicable Commercial Passage, la delegazione municipale di Los Bordos.

* Los Bordos sulla stessa strada e nelle vicinanze si trova la Technical High School 98.

* Deportivo in Avenida Camino a San Andrés numero 26 angolo con Calle Mora, Colonia Los Bordos, uno dei luoghi di interesse nelle vicinanze è il parco fitness.

* La Cañada: La Civic Square e la chiesa sono luoghi vicini alla stazione.

CONTINUA A LEGGERE: