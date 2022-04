Daniel Felipe Martínez è il campione del Tour of the Basque Country 2022

L'ultima tappa del Tour of the Basque Country si è svolta su 135 km tra Eibar e Arrate. Lì la montagna ha segnato le differenze e le maggiori difficoltà durante il giorno, essendo anche fondamentale per alcuni corridori, ma dannosa per altri che non sono riusciti a resistere al ritmo della competizione.

Remco Evenepoel di Quick Step Alpha Vinil e il colombiano Daniel Felipe Martínez di Ineos Grenadiers, sono partiti come i principali protagonisti della gara visto che il belga era il leader della classifica generale, mentre Martinez era 2° in soli 2 secondi.

All'inizio, alcuni ciclisti volevano partire per cercare i punti di montagna fin dall'inizio, mentre la squadra intendeva mantenere un ritmo regolare per non permettere alla fuga di prendere molto tempo davanti, perché fin dall'inizio si pensava che la definizione del titolo sarebbe stata data anche giocando la tappa.

Ineos Grenadiers ha intensificato l'inseguimento e si è preso cura della sua carta principale in modo che potesse reagire prima della fine.

Roglic, che è stato il leader fino alla quarta tappa, ha cercato di lasciare il gruppo con un attacco da lontano, ma non ha funzionato, invece ha causato il movimento di Daniel Martinez e altri piloti come Jonas Vingegaard di Jumbo Visma e Remco Evenepoel, che alla fine ha reagito tardi alla mossa.

Nei 30 km dal traguardo sono caduti Enric Mas e Nelson Oliveira quando erano nel gruppo che stava inseguendo Davide Formolo dell'UAE Team Emirates, l'unico corridore rimasto dalla fuga. Ciò ha causato il taglio di Daniel Martínez in un gruppo in cui Remco aveva inseguito con Roglic, Soler e altri piloti.

Da allora la lotta per raggiungere il gruppo principale è diventata piuttosto intensa per il soachuno che ha dovuto mettere abbastanza galloni per non perdere il suo posto in classifica generale e le possibilità di vincere la competizione.

In pochi secondi hanno diviso il gruppo di Martinez con quello del russo Vlasov (Bora), Vingegaard (Jumbo Visma) e Pello Bilbao (Bahrain Victorious), tra gli altri, quando il traguardo era a 20 km di distanza.

Daniel Martínez e Remco hanno raggiunto il Gruppo 1 e poi il colombiano è partito cercando di tagliare Remco a 14 km dalla fine. Tuttavia, il belga ha preso fiato e lo ha raggiunto insieme ad altri corridori.

A meno di 10 km dal traguardo Daniel e Remco hanno giocato un bonus con l'europeo che ha preso 3 secondi, mentre Martinez ha preso 2 e Pello Bilbao con 1. Gli ultimi 7 chilometri hanno colpito ed è stato soprattutto un ambiente propizio per uno scalatore come David de Formolo prendere nuovamente il comando mentre nella parte posteriore è stato inseguito dal gruppo di favoriti.

Più tardi, a 5 km dalla fine, il giovane spagnolo Juan Pedro López (Trek Segafredo) è uscito da dietro il gruppo di capi per andare a cercare Formolo, puntando alla vittoria della tappa. Alla fine Remco è scoppiato e non è riuscito a sostenere il ritmo che i suoi rivali avevano stabilito nell'ultima salita, così ha rinunciato al tempo e al vantaggio.

Il ciclista colombiano è riuscito a sostenere le sue condizioni anche mettendo un passo avanti per separare ciò che era più possibile da Remco, che lo ha lasciato come il leader virtuale della gara a soli 4,5 km dalla fine.

Vlasov, Izagirre che è caduto ed è tornato nel gruppo, oltre a Vingegaard e Formolo hanno seguito la pedalata dell'uomo del caffè che si è consolidato come uno dei principali favoriti per rimanere con la vittoria di tappa.

Nell'ultimo chilometro Ion Izagirre del Cofidis ha superato i suoi rivali e ha preso la tappa finale, mentre Daniel Martínez ha vinto la classifica generale per Colombia e Ineos Grenadiers.

