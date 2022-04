«365 days: that day»: arriva il sequel del film che è stato di gran moda nel 2020

«365 days: that day», il sequel del film numero 4 tra i più cercati su Google nel 2020, esce il 27 aprile. (Netflix)

Il film 365 days è uscito su Netflix nel 2020 e ha prodotto numeri scioccanti. È entrato nella Top 10 quotidiana in più di 90 paesi e si è classificato su Google come il quarto film più cercato al mondo durante l'anno.

Con questi numeri era quasi impossibile che non ci fosse una seconda parte ed è così che arrivano 365 giorni: quel giorno. Laura (Anna-Maria Sieklucka) e Massimo (Michele Morrone) sono stati i protagonisti di questo film in cui le scene di sesso abbondavano nel mezzo di una lotta tra gangster. Nel sequel rivedremo questa coppia, ma il rapporto tra loro non sarà roseo.

La gelosia e il tradimento saranno integrati in questo legame, a cui si aggiungerà la complessità che Massimo pone alla sua famiglia. L'apparizione di Nacho (Simone Susinna), un uomo misterioso, nella vita di Laura genererà un nuovo conflitto.

Blanka Lipinska, autrice dei romanzi su cui sono basati entrambi i film, ha raccontato a Variety questa nuova storia e il ruolo che Laura interpreterà: «Questa è, senza dubbio, una storia su una donna. Su come possiamo essere ingenui, ciechi; su quanto amiamo; su come impariamo dai nostri errori e abbiamo l'opportunità di correggerli».

365 giorni: quel giorno è stato diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, mentre la sceneggiatura è stata lasciata a Mojca Tirs, Blanka Lipińska e Mandes. Tornano alla storia anche Olga (Magdalena Lamparska), la migliore amica di Laura e la sua più fedele confidente, e Domenico (Otar Saralidze), luogotenente di Massimo.

Nelle parole di Sieklucka, 365 giorni: quel giorno «offre un nuovo sguardo sul personaggio di Laura, che è maturata» e «va molto più a fondo per raccontarci di più sul rapporto tra amanti». Nel sequel, ha aggiunto, «è più forte». Forse questo commento nasce dal ricordo delle reazioni al primo film, accusato di aver contribuito alla cultura dello stupro a causa delle sue scene di violenza sessuale. Sebbene a Netflix sia stato chiesto di rimuoverlo dal suo catalogo, la piattaforma lo ha lasciato sostenendo che non si trattava di una produzione esclusiva ma di una fiction acquisita e che all'inizio aveva un avvertimento sul contenuto.

Ma sembra che questo sequel non sarà l'unico. Secondo le parole dell'autore, potremmo avere più capitoli sul futuro di Laura e Massimo. «Ho creato una storia che ora è conosciuta in tutto il mondo. Sono orgoglioso degli attori per la loro dedizione al progetto e orgoglioso del team che ha lavorato duramente al film. Una cosa che posso prometterti è che non è ancora finita!» , ha annunciato.

