Sei semplici trucchi per eliminare i tonchi dalla credenza della tua cucina

L'armadio si riferisce a un tipo di mobili che vengono utilizzati per la conservazione di diversi oggetti che si utilizzano durante il giorno. Come se fosse un armadio con più ante per distribuire meglio gli oggetti, siano essi cibo o manufatti. Sono per lo più acquistati per la cucina, poiché ci vuole molto spazio per distribuire ciò che si sta preparando.

In questo senso, ci sono casi in cui il cibo non può essere conservato a lungo nell'armadio e questo porta alla comparsa di insetti, che a prima vista passano inosservati. Ad esempio, ci sono tonchi, che fanno parte della famiglia dei coleotteri. Le femmine depongono un numero elevato di uova, il che provoca una maggiore comparsa di questi animali. Ancora peggio, appaiono anche le larve. Allora come si fa a rimuoverli dalla credenza?

Si potrebbe pensare che si tratti solo di buttare via i prodotti scaduti o qualche repellente per mantenere l'igiene della proprietà. Tuttavia, ci sono semplici trucchi che ti permetteranno di far sparire i tonchi che si trovano nell'armadio della tua cucina. Segui in dettaglio in modo da applicarlo una volta tornato sul posto per preparare il cibo.

TRUCCHI PER ELIMINARE I TONCHI

1. La prima cosa da fare è svuotare completamente gli armadi e rimuovere eventuali tonchi che si trovano in vista o nel cibo, per evitare che si diffondano dall'altra parte. Se puoi usare una torcia elettrica o la luminosità del tuo cellulare sin da subito - e se si tratta di un luogo molto ombreggiato - potrebbe essere difficile distinguerli.

2. Un'altra raccomandazione è quella di raccogliere i tonchi con l'aiuto di un pennello ben lavato. Per questo, puoi usare un aspirapolvere per una migliore pulizia. Con esso puoi aspirare gli insetti e il cibo versato che li ha attratti.

Puoi anche aspirare i tonchi che si trovano in una fessura di un mobile o in aree che non potresti raggiungere con una spazzola. Chiunque può lavorare, basta ricordare che la spazzola va gettata via dopo perché non verrà nemmeno utilizzata per il lavaggio.

Una alacena, mayormente usada para guardar productos de comida y primera necesidad. Foto: Shutterstock.

3. Il seguente consiglio è pratico. Pulisce a fondo i mobili con la cera, essenziale per la manutenzione di una casa, per i mobili e quindi per rimuovere tutti i tipi di batteri dalle superfici. Si consiglia di farlo due volte a settimana, ancora di più se sai che la tua casa è un luogo che si spolvera facilmente.

4. La raccomandazione classica, ma efficiente. Usa qualche insetticida per i tonchi, per eliminarli definitivamente. Cerca di liberare l'area in modo da non contaminare un altro prodotto nell'armadio.

5. Se i punteruoli sono nel legno, dovrai applicare della sostanza chimica che penetra nei fori del legno e quindi sigillarla in modo che gli insetti non tornino. Oppure applicare gli strumenti di lavoro per rimuovere il materiale e iniziare a aspirarlo o rimuoverlo con componenti chimici. Fondamentale per liberare l'area per evitare incidenti.

6. Infine, usa lo stesso metodo per rimuovere i tonchi dall'armadio per i tuoi elettrodomestici, poiché questi insetti si muovono alla ricerca di altre aree per procurarsi il cibo. Ricorda che non appaiono solo negli alimenti o negli armadi scaduti. Non perdere di vista e prenditi cura della tua casa.

