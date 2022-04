Preparare una ricca pasta in salsa bolognese con la seguente ricetta peruviana

Una nuova ricetta da preparare in casa, con la varietà di pasta che esiste in Perù non c'è modo migliore per continuare a provare piatti che alimentano la gastronomia. Questa volta si tratta della salsa bolognese, con una ricetta peruviana che devi mettere alla prova per continuare a praticare le tue abilità culinarie.

In questo senso, Acomer.pe porta una ricetta pratica, facile da capire se hai bisogno del supporto di un familiare o di un amico. L'idea è che tu sappia preparare una pasta al ragù bolognese senza bruciare qualcosa o mancare di provare. Dovresti essere motivato a rompere quella barriera di non cucinare perché verrà il giorno in cui vivrai da solo e non sarai in grado di continuare a mangiare fast food o dall'esterno.

Ricorda che l'importante è rompere le barriere e continuare a praticare. Pertanto, fai attenzione agli ingredienti, non perdere nessuno di loro. Per quanto riguarda la preparazione, seguila in ordine e non dimenticare alcun dettaglio. Mettiti alla prova che è ora di cucinare.

INGREDIENTI

- Olio d'oliva (3 cucchiai)

- Carne macinata (150 grammi)

- carne di maiale macinata (! 50 grammi)

- Cipolla bianca (1/2 unità)

- sedano tritato finemente (2 cucchiai)

- Aglio tritato (1 cucchiaino)

- Carota a dadini (1/2 unità)

- 1 vasetto di pomodoro italiano in scatola

- Vino tinto seco

- 1 alloro secco

- 1 rametto di rosmarino

- 2 tazze di acqua o brodo di manzo

- Sale e pepe (a piacere)

- Dentifricio (220 grammi)

PREPARAZIONE

- In una casseruola aggiungete 3 cucchiai di olio d'oliva. Aggiungere 150 grammi di carne macinata e 150 grammi di carne di maiale macinata. Quest'ultimo fornirà il grasso necessario per rendere la salsa gustosa e succosa. Rosolare a fuoco medio per 5 minuti.

- Aggiungere 1/2 unità di cipolla bianca e soffriggere a fuoco basso per 5 minuti. 2 cucchiai di sedano tritato finemente nella pentola. Quindi aggiungere un cucchiaino di aglio tritato e soffriggere a fuoco basso per 5 minuti. Metti 1/2 unità di carota a dadini.

- Inserire 1 vasetto di pomodoro italiano in scatola. Se non ci riesci, puoi sostituirlo con 6 pomodori ben maturi senza semi e senza pelle.

- Aggiungere una buona spruzzata di buon vino rosso secco a tutto il composto ottenuto e friggere fino a quando l'alcol non scompare.

- Non dimenticare 1 foglia di alloro secca e 1 rametto di rosmarino. Il prossimo passo è servire 2 tazze di acqua o brodo di manzo nella pentola. Fate sobbollire per 40 minuti.

- Eliminate le erbe aromatiche e aggiungete sale e pepe a piacere. Se il sale diventa troppo secco, aggiungere altra acqua o brodo di manzo. Poi arriva la cosa principale, la pasta al dente.

- Sono 220 grammi che dovete aggiungere nella pentola con il composto per integrarlo. Servire su un piatto e guarnire con parmigiano grattugiato o prezzemolo.

VIDEO ESPLICATIVO

Ricetta fatta in casa per preparare una deliziosa pasta al ragù alla bolognese. Video: Acomer.pe.

VANTAGGI DELLA PASTA

Secondo La Vanguardia, il suo alto valore energetico lo rende un alimento ideale per le persone che praticano un'attività fisica elevata. Inoltre, gli idrati vengono assorbiti lentamente, quindi l'energia viene rilasciata a poco a poco. D'altra parte, il contenuto di fibre della pasta aiuta a regolare il transito intestinale e combatte i problemi di stitichezza.

Tuttavia, il suo alto contenuto di glutine lo rende non un alimento adatto ai celiaci, a meno che non venga consumata una varietà che non contiene questa sostanza. Anche con più proprietà si basa sulla generazione di una digestione più lenta e facile, che la rende meno pesante.

D'altra parte, secondo Pastas Doria, la pasta contiene carboidrati per il corretto funzionamento del corpo noti come zuccheri o carboidrati. Ha una grande percentuale di ferro dove il minerale interviene nei processi organici in tutto il corpo per quanto segue:

- Aiuta nella formazione dei globuli rossi.

- Partecipa al trasporto di ossigeno nel sangue.

- È un alleato della concentrazione e delle funzioni cognitive.

Inoltre, il portale rileva che la pasta contiene vitamina A, acido folico e zinco. Quest'ultimo consente l'intervento nella sintesi del DNA, una buona guarigione, tra gli altri.

