L'avvocato di AMLO ha ricordato l'illegalità a 17 anni: «Il popolo ha finito per dimostrargli ragione»

Sono passati diciassette anni da quando il Congresso ha deciso di ritirare il capo del governo del Distretto Federale, il perredista Andrés Manuel López Obrador, dal oltraggio a una decisione del tribunale.

Molti politici che allora e ora rimangono vicini al Presidente della Repubblica, hanno pubblicato i loro messaggi di sostegno e ricordo per l'ormai portabandiera del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena).

Horacio Duarte, capo dell'Agenzia Nazionale delle Dogane del Messico, stava servendo nel 2005 come deputato federale quando il Congresso decise di portare Andrés Manuel López Obrador nell'illegalità, e lui era il suo avvocato in quel periodo.

Duarte era anche il presidente della Sezione Istruente del Congresso, composta da quattro deputati, dove la proposta desafuero è arrivata prima che altrove. Il voto è rimasto nelle mani di due deputati del PRI, uno del PAN e che hanno scritto il thread.

Per questo motivo, 17 anni dopo il processo, ha scritto un thread su Twitter con le più importanti memorie, fotografie, video ed eventi che ha ancora affreschi nella sua memoria da allora.

In primo luogo, ha sottolineato, questo è un giorno che «dovrebbe essere ricordato come il giorno in cui si è consumato uno dei più spettacolari errori politici della politica messicana».

In seguito, ha aggiunto di essere sempre certo, dal suo ruolo di difensore legale dell'allora capo del governo di Città del Messico, che «sarebbe stato solo un passo avanti per la rivendicazione della trasformazione che stiamo vivendo oggi».

Inoltre, erano chiari che si trattava di un processo simbolico, poiché non c'erano argomenti legali che potessero attaccare il Tabasqueño, López Obrador.

In questo contesto, Duarte ha assicurato che questo processo è stato promosso dagli allora capi della fazione PRI e PAN al Congresso dell'Unione, così come dal ministro Mariano Azuela, i 360 deputati che hanno votato per eliminare la giurisdizione e «le mafie degli affari», che, ha aggiunto, «avrebbero poi partecipato al Frode elettorale del 2006».

Dietro l'evento, avevano il presunto obiettivo di «far uscire l'attuale presidente del Messico dalla corsa elettorale» attraverso la persecuzione politica, ma invece, ha insistito, «il popolo ha finito per essere d'accordo con lui».

Per Horacio Duarte, è stato anche l'evento che ha lasciato il posto a «i due progetti nazionali che si confrontano ancora oggi»; da una parte, «una dove prevalgono la corruzione, l'influentismo e la resa della nostra sovranità», e l'altra «dove è governata dalla volontà popolare e dalla difesa della Nazione».

Per quanto riguarda le persone che poi hanno recitato nella disputa legale, Duarte si è interrogato su dove si trovino e cosa stiano facendo attualmente, a cui ha risposto: «In seguito si nascondeva dietro personeros dei media e trafficanti di influenza».

Quest'ultimo, ha detto, non si rendeva conto in quel momento che prendere il capo del governo del Distretto Federale, piuttosto che il danno rappresentava un aiuto involontario per «costruire qualcosa che fino ad oggi resiste con più vitalità che mai», riferendosi al progetto della Quarta Trasformazione del Messico.

Per questo motivo, 17 anni dopo aver sperimentato l'illegalità, ha ricordato che continueranno a fare progressi nella creazione di un Governo che rappresenti solo l'agenda delle persone che lo hanno votato, dove si impegna a rafforzare le istituzioni e lo Stato di diritto.

«Oggi più che mai, ribadiamo i valori di non mentire, non rubare e non tradire la gente. E così il 7 aprile 2005, continueremo a camminare con Andrés Manuel López Obrador», ha scritto.

