La sorprendente accoglienza di Buffon e il consiglio di coach Conte di alzare il pubblico: le rivelazioni di Tevez sul suo periodo alla Juventus

L'Apache ha parlato con il canale ufficiale della squadra torinese e ha lasciato diverse perle

Carlos Tevez ha visitato la sessione di allenamento dell'Inter, attuale campione di Serie A, come parte del suo soggiorno in Italia dove si unirà il calcio Senior della Juventus. Dopo aver assistito domenica scorsa alla classica Juventus persa contro l'Inter (1-0) a Torino, Apache si è trasferita questo giovedì al centro di allenamento Neroazzurro della città di Appiano Gentile.

Tevez ha assistito all'allenamento della squadra guidata da Simone Inzaghi e ha salutato con Javier Zanetti, vice presidente del club ed ex compagno di squadra nella nazionale argentina, gli argentini Lautaro Martínez e Joaquín Correa, e il cileno Arturo Vidal, con il quale ha giocato per la Juve. Secondo l'articolo pubblicato sul portale del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Tevez continuerà il suo tour in altri club italiani in quanto intende fare l'allenatore dopo essersi dissociato come calciatore dal Boca Juniors nel giugno dello scorso anno.

Inoltre, l'account ufficiale della Juventus ha condiviso un'intervista con Carlos Tevez, che ha fatto diverse rivelazioni sul suo tempo nel cast di Torino. Tra questi, ha dato una particolare definizione della Juventus come istituzione e come è stata l'accoglienza data ad essa da uno storico come Gianluigi Buffon. Inoltre, ha ricordato il debutto e il primo colloquio con Antonio Conte, l'allenatore. La sua gratitudine al presidente Agnelli e il gol che più ricorda con la maglia del cast torinese.

Carlos Tevez è tornato alla Juventus per giocare per la squadra Senior. Ha visitato lo spogliatoio dell'attuale ensemble di Serie A e ha salutato i giocatori e altri suoi ex compagni di squadra.

«Quando sono arrivato alla Juve, pensavo di venire in un club totalmente diverso da quello che immaginavo. Poi ho capito che è un club molto grande, ma un club di quartiere. In un tifoso della Juve, si vede la strada riflessa. Nell'istituto ho lasciato un po' del mio cuore. Indossare la maglia del club è molto bello... Indossare il 10 di Del Piero è stato un extra per me», ha riconosciuto Carlitos.

E ha raccontato un aneddoto con l'arciere esperto: «Il primo giorno Gigi (Buffon) mi riceve: mi afferra la testa e dice 'come stai, grande? «Per me è stato molto forte e, fin dal primo giorno, l'impegno è stato totalmente diverso».

Tevez ha rivisto la sua carriera e ha anche parlato del suo debutto. A questo punto, si è ricordato delle prime parole che l'allenatore gli ha dato. «Nella prima partita, Conte sapeva quanto volevo e ha detto: 'La prima palla che vai, vai con tutte le tue forze, perché è così che la gente si alzerà. 'Detto e fatto, nel primo uno contro uno sono andato a disputare, la gente si è alzata ed era un altro ambiente».

«Ho sempre cercato di fare ciò che era meglio per la Juventus. È stato il club che mi ha capito quando ho detto che volevo tornare a casa mia (per il Boca Juniors), vicino ai miei genitori e fratelli. In nessun momento si è opposto alla mia decisione, motivo per cui sono grato, al popolo, al presidente Andrea (Agnelli)», ha detto di quella decisione di tornare in Argentina nel 2015 e dopo aver perso la finale di Champions League contro il Barcellona.

E ha evidenziato l'atteggiamento del massimo leader della Juventus: «Uno dei presidenti che mi ha toccato e ha mantenuto la parola il giorno in cui mi ha detto che mi avrebbe accompagnato all'aereo se avessimo raggiunto la finale di Champions League. Sarò sempre grato alla Juventus, perché mi hanno capito in ogni momento. Sono anche il mio cuore, mi hanno preso per essere grande. E quando ho deciso di tornare a casa, mi hanno abbracciato forte e mi hanno capito in ogni momento».

Per finire, Carlitos ha scelto il suo gol preferito con la giacca di Vecchia Signora, che nasconde una scelta emotiva. «È difficile scegliere un obiettivo. Come ho detto prima, ho sempre giocato con il cuore alla Juve. Ecco perché è difficile trovarne uno. Prendo quello del Borussia, uno dei più importanti, e quello di Parma, perché mio padre era allo stadio. Ho sempre giocato per lui. Quindi, quando stava arrivando, è stato il mio primo fan. Sono venuto e sono diventato il bambino che giocava nel quartiere, con lui che mi guardava giocare. Quella notte è stata molto speciale, avevo appena segnato un gol spettacolare».

«L'amore che il tifoso ha per me, quello che mi ha dato ogni giorno, era quello che mi serviva per dargli in seguito quello che gli ho dato: il mio cuore. Il ritorno alla Juve mi ha portato sensazioni molto belle, che avevo conservato nel cuore. È difficile da spiegare... Ho lasciato qui un po' del mio cuore», ha concluso Carlos Tevez, che ha lasciato un ricordo molto piacevole alla Juventus.

