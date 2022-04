Inarrestabile! María Camila Osorio è passata alla semifinale della Colsanitas Cup 2022

Nel pomeriggio di questo venerdì 8 aprile, il difensore per il titolo della Coppa Colsanitas, María Camila Osorio, ha affrontato la giocatrice russa Elina Avanesyan nei quarti di finale.

Osorio ha vinto la sua terza vittoria consecutiva al WTA 250 Open di Bogotà dopo aver vinto in due set [6-1] e [6-4] il 170° tennista turco nella classifica WTA.

La Cucuteña, attualmente classificata al 33° posto nella classifica WTA, ha continuato a mostrare i suoi favoritismi nel campionato colombiano tenutosi presso il Central Court del Country Club di Bogotá con la sua 38a vittoria nei tornei professionistici sotto la categoria individuale femminile.

La ventenne atleta ha avuto bisogno di un'ora e 30 minuti per mantenere la partita contro l'europeo e si è distinta nel secondo punto della terza partita con una potente battuta d'arresto cross che l'ha classificata come candidata alla vittoria contro i suoi tifosi:

Il Santander settentrionale ha insistito con la sua formula e i risultati si sono riflessi negli errori di Avanesyan.

Questo è stato il matchpoint decisivo di Osorio nel 6-4 finale con il vantaggio per la colombiana, che l'ha classificata tra le migliori quattro tenniste della competizione:

Nella prossima fase della competizione (semifinale), María Camila affronterà la giocatrice brasiliana Laura Pigossi, numero 212 nella classifica WTA, impegno che si giocherà questo sabato 9 aprile alle 10:00 ora colombiana:

Ecco come va la classifica delle qualificazioni della Colsanitas Cup 2022:

Va ricordato che Osorio è anche in competizione con la modalità doppio nella Coppa Colsanitas 2022 ed è anche semifinalista in questa categoria con la sua compagna di squadra brasiliana Beatriz Haddad Maia, con la quale il 6 aprile ha sconfitto in due set [6 (4) - 7 (6) (6)) (6) (6) (6) e [5-7] il duo formato dal greco Valentini Valentini Grammatikopoulou e dalla russa Amina Anshba.

Ora Osorio Serrano e Haddad Maia affronteranno la coppia formata dall'australiana Astra Sharma e dall'indonesiana Aldila Sutjiadi nella migliore tappa a quattro coppie questo venerdì pomeriggio alle 15:00 ora colombiana.

Nel frattempo, questa è la classifica per il titolo doppio, che è stata sfuggente alla Cucuteña nella sua carriera da professionista e in cui gareggiano anche le colombiane María Fernanda Herazo e Yuliana Lizarazo:

Cuadro de clasificación, Copa Colsanitas 2022, dobles

La difesa del titolo così come altri due potenziali risultati nel suo record sarà la sfida della rappresentante del tennis femminile colombiano che proviene dalla partecipazione all'Indian Wells Open negli Stati Uniti; il WTA 250 a Monterrey; il WTA 250 a Guadalajara e l'Australian Open 2022.

Le partite di María Camila Osorio e degli altri partecipanti alla Colsanitas Cup 2022 possono essere viste attraverso il segnale Star Plus e DirecTV Sports Colombia fino al 10 aprile.

CONTINUA A LEGGERE: