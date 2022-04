Daniel Urresti, Rafael López Aliaga e George Forsyth guidano i sondaggi per l'ufficio del sindaco di Lima

Il 7 ottobre 2022, le elezioni municipali e regionali si terranno in Perù e secondo l'ultimo sondaggio Datum, Daniel Urresti guida l'intenzione di voto con il 21%, seguito dal leader del Rinnovamento popolare e estrema destra, Rafael López Aliaga, con il 19%. Mentre al terzo posto, e più lontano, c'è l'ex sindaco di La Victoria, George Forsyth con il 10%.

Ricardo Belmont è quarto con il 7%, seguito da Alberto Tejada (4%). Álvaro Paz de La Barra ne ha il 3% e Eddie Cuellar il 2%.

Il rappresentante di Popular Force, César Combina raggiunge a malapena l'1%.

Tuttavia, il 22% ha dichiarato che voterà in bianco, imperfetto o per nessun candidato e un altro 10% non decide ancora quale candidato optare.

Secondo la scheda informativa, questa indagine è stata condotta a livello nazionale nel gruppo target di uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni e ha un margine di errore del 4,5%.

CAMPAGNA PER IL MUNICIPIO

Sebbene i candidati del partito di governo e di altri partiti politici non siano ancora noti, la corsa per raggiungere la sala municipale è iniziata sui social media, dove il candidato al partito «Podemos» non esita a fare commenti duri contro l'attuale sindaco di Lima, Jorge Muñoz e candidati rivali.

Urresti, che è stato candidato alla presidenza della Repubblica, si è dichiarato un «portabandiera» contro il crimine e tra le sue promesse elettorali, come gli altri candidati, c'è la lotta contro la criminalità nella capitale peruviana che è stata travolta dai sicari, dai racket e dal venezuelano mafie che hanno preso varie zone di Lima.

Rafael López Aliaga di Popular Renewal, ha recentemente confermato la sua candidatura a sindaco di Lima, ma le dichiarazioni dispregiative del portavoce del Congresso del suo partito Jorge Montoya, che ha detto alla vigilia di essere favorevole all'immobilizzazione decretata dal governo, in quanto aveva informazioni che erano andando a «scendere per le colline a saccheggiare la città», hanno sconvolto il leader di estrema destra e la sua campagna elettorale.

López Aliaga, in un'intervista a RPP, ha detto che il detto di Montoya era a titolo personale e non riflette la posizione del suo banco parlamentare. «Quella frase mi ha lasciato perplesso, l'ho chiamato e gli ho detto che doveva scusarsi, ma lui non si è scusato e ho dovuto scusarmi e mi scuso come festa per quella frase infelice. Sono indignato e non sono d'accordo, sarà responsabilità di Jorge Montoya cosa intende, quella è una frase dispregiativa», ha detto.

Intanto George Forsyth, che si colloca al terzo posto nell'intenzione di voto, è stato aspramente criticato per aver usato la sua vita personale come vetrina per vincere il voto popolare. Qualche anno fa, prima della campagna elettorale municipale del 2018, si è fidanzato e ha sposato l'attrice Vanessa Terkes. Il suo matrimonio è stato pubblicato sui media e questa mostra lo ha aiutato a vincere la carica di sindaco di La Victoria, una posizione che si è dimesso un paio d"anni dopo per candidarsi alle elezioni presidenziali, ma lo scandalo della sua separazione e l"accusa di aggressione contro il suo ex partner hanno invertito i risultati e non è riuscito a lo colloca ai primi posti e il suo partito ha perso la sua registrazione elettorale in quanto non poteva raggiungere il 5 per cento dei voti.

