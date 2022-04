Cos'è la National Road Network e perché sarà intervenuta dalle Forze Armate

Cosa sta succedendo in Perù? Nel bel mezzo delle manifestazioni organizzate all'interno del Paese, con come pilastro di mobilitazione lo sciopero dei trasporti del 2022, il il governo centrale ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che dichiara lo stato di emergenza alla National Road Network per un periodo di 30 giorni.

La mancanza di controllo negli ultimi giorni ha portato all'adozione di misure radicali affinché le forze dell'ordine possano mantenere la pace in questa zona paralizzata e influire sul corretto funzionamento dei settori che sono stati gravemente colpiti dall'inizio della pandemia, come il turismo, tenendo conto che siamo vicino all'inizio della Settimana Santa, date in cui aumenta la circolazione dei turisti nelle province.

Ma cos'è la National Road Network e perché influisce sui collegamenti interni del Paese? Di seguito, ti diamo una spiegazione al riguardo e ti mostriamo quanto sia importante mantenere il Perù collegato da strade, ponti, tra gli altri.

COS'È LA RETE STRADALE NAZIONALE?

La rete stradale nazionale è descritta come un intero territorio peruviano, che comprende strade di interesse per tutti gli abitanti. È costituito dai principali assi longitudinali e trasversali, che costituiscono la base del National Highway System (Sinac), come stabilito dai regolamenti sulla gerarchia stradale, in conformità con il decreto supremo n. 017-2007-MTC.

COM'È COMPOSTA?

Secondo le informazioni pubbliche del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, è diviso in due:

- Longitudinale: è composto da tre assi (PE-1, PE-3 e PE-5), che sono divisi in traiettorie nord e sud. Questi sono rappresentati come segue:

2 lungo la costa longitudinale, il cui «Km. 0+000" si trova allo svincolo autostradale di Santa Anita (PE-1N per il Nord e PE-1S per il Sud).

2 sul lato longitudinale della catena montuosa, il cui «Km. 0+000" è nella divisione La Oroya (PE-3N per il Nord e PE-3S per il Sud).

2 nella giungla longitudinale il cui «Km. 0+000" si trova sul ponte Reither (PE-5N per il nord e PE-5S per il sud).

Va notato che ognuno di essi è completato da 14 varianti e 26 rami.

- Trasversale: è composto da venti 20 assi, che sono stabiliti da numeri pari a partire da PE-02, PE-04, PE-06 e simili. Questi si sono diffusi sul territorio in modo collaterale, comunicando la costa con le montagne e la giungla, interconnettendo la National Longitudinal Road Network.

Questi assi possono avere varianti e rami, che verranno identificati con lo stesso nome.

LA RETE STRADALE NAZIONALE IN STATO DI EMERGENZA

Per 30 giorni di calendario, la polizia nazionale manterrà il controllo dell'ordine interno con il supporto delle forze armate tra proteste e blocchi stradali. Questa disposizione è stata stabilita dal decreto supremo 035-2022-PCM, pubblicato nel Bollettino degli standard giuridici del quotidiano El Peruano, che porta la firma del presidente Pedro Castillo; del capo del gabinetto ministeriale, Aníbal Torres; e dei capi della difesa, dell'interno e della giustizia e dei diritti umani.

Cosa succederà in quella zona del Paese? Durante lo stato di emergenza dichiarato, i diritti costituzionali relativi alla libertà di movimento all'interno del territorio nazionale, alla libertà di riunione e alla sicurezza personale sono sospesi.

L'intervento della Polizia Nazionale e delle Forze Armate deve essere effettuato in conformità con le disposizioni dei decreti legislativi 1186 e 1095, che regolano l'uso della forza da parte di entrambe le istituzioni.