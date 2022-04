Andy Polo: l'avvocato di Génessis Alarcón dice che non farà pagare per il caso contro il calciatore

Dopo aver appreso che Andy Polo è stato autorizzato a giocare all'Universitario de Deportes dopo il periodo di attesa di 15 giorni che il club gli ha dato di risolvere la sua situazione legale con Genéssis Alarcón, il suo avvocato Claudia Zumaeta era più di indignato.

«Penso che siamo tutti stanchi di aver chiesto, praticamente implorato, il raggiungimento di un accordo», ha iniziato a dire il laureato il 7 aprile sul programma Magaly Medina.

«La dichiarazione rilasciata dall'University Club non è vera. Non è vero che lui (Andy Polo) abbia raggiunto un accordo o che abbia proposto. Abbiamo redatto la conciliazione, siamo andati al centro di conciliazione per aspettarla ma non è mai arrivata», ha aggiunto.

Come si ricorda, la difesa legale di Alarcón ha detto alle telecamere di Magaly TV La Firme che è stata proposta una formula conciliante sul regime delle visite, il possesso di bambini e alimenti, che «è ciò che verrà successivamente tradotto in un documento di conciliazione extragiudiziale». Tuttavia, nessuna delle parti ha firmato tale accordo a causa dell'assenza dell'atleta.

NON INCARICHERÀ DI RAPPRESENTARE GENESSIS ALARCÓN

«Ho sentito da terzi che la mia persona addebiterà un tipo di commissione. Voglio chiarire che non lo faccio per soldi. Sai Magaly che questo caso è arrivato gratuitamente e come attivista l'ho accettato. Ho una Ong», ha concluso.

L'avvocato di Génessis Alarcón assicura che non addebiterà un solo sole per il caso contro il calciatore. VIDEO: ATV

