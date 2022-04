«The Bubble», una commedia sulla follia delle riprese in tempo di pandemia

«The Bubble» è una satira dell'industria cinematografica durante la pandemia, in particolare i franchise al botteghino che non sanno quando fermarsi. (Netflix)

Ci sono stati diversi tentativi di ritrarre la pandemia nei film. Alcuni migliori, altri sconosciuti, molti solo scuse per filmare con poche risorse e non morire di noia. Ma The Bubble (The Bubble) è forse la prima commedia ad alto budget e star famose ad avvicinarsi criticamente alla follia vissuta a causa della pandemia. Non solo: allo stesso tempo, fa una satira sul mondo del cinema, in particolare sui franchise al botteghino che non sanno quando fermarsi.

In questo caso, Cliff Beasts è la serie di film inventata per The Bubble. Una saga di successo di cui verrà girata una sesta parte, motivo per cui il cast si riunisce in una villa nella campagna inglese per poter filmare all'interno di una bolla nel mezzo di una pandemia.

Tra la follia degli effetti sociali del coronavirus e le personalità degli attori, le riprese si fanno sempre più complicate. Il regista, che era un regista indipendente, è sotto la pressione del produttore e dei dirigenti dello studio, mentre tutte le riprese si svolgono con schermi verdi sullo sfondo, in una nota acida e critica su come è fatto il cinema attuale.

Il regista, sceneggiatore e produttore è Judd Apatow, quasi un eroe della commedia americana degli ultimi decenni: ha diretto film come Virgin at 40, Slightly Pregnant, Funny People, The King of Staten Island e ha prodotto Happy Gilmore, The Cable Guy, Best of My Weddings, Anchorman, Ladies at War tra molti altri. Non esiste un comico contemporaneo di prim'ordine che non abbia partecipato a un film prodotto, diretto o scritto da Apatow.

È la fama del regista che gli ha permesso di riunire un cast così importante e — senza anticipare i nomi — di ottenere diversi cameo sorprendenti di personaggi famosi. Karen Gillan, Iris Apatow, Peter Pascal, Leslie Mann, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key e Kate McKinnon sono alcune delle figure principali. Attori sconfitti, tossicodipendenti, problemi coniugali o segreti indicibili. Storie familiari, viste in molte satire, anche se qui Apatow raggiunge momenti di insolita ferocia. Devi ancora ricordare che alla gente del cinema piace prendere in giro se stessa. Ognuno ha il suo momento, ma è Pascal, nel suo ruolo di attore delirante, che ottiene qualcosa al di là della beffa.

Il film ricorda troppo A Movie War (Tropic Thunder, 2008) diretto da Ben Stiller, con Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black e Tom Cruise. Nel confronto è chiaro che non è a quel livello.

Apatow guarda con una certa diffidenza al mondo del cinema girato con tanto green screen sullo sfondo e ancora di più quello dei registi che si definiscono indipendenti e abbandonano tutti i loro principi per fare qualsiasi cosa. Ma inaspettatamente dove ottiene i suoi migliori risultati è quando mostra la follia dei tempi della pandemia, quando passa in rassegna molte delle situazioni ridicole e degli abusi autoritari che le persone hanno subito. Quel delirio è ciò che bilancia The Bubble, che non è così originale sotto altri aspetti e che si perde in battute molto brutte prima che arrivi a dire ciò che vuole.

Rispetto al resto della filmografia di Judd Apatow, questo film disponibile su Netflix è un ritorno al passato, anche con i suoi tanti bei momenti. Ma quando molti hanno dimenticato ciò che l'umanità ha vissuto negli ultimi due anni, The Bubble potrebbe ricordarci alcune cose che qui sono divertenti ma che non lo erano nella realtà.

