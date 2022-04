Natiruts torna a Lima e sarà presentato il 26 maggio

Natiruts ha appena annunciato un nuovo tour internazionale in cui il Perù non poteva entrare nel suo viaggio. Per questo motivo, il 26 maggio, si esibiranno alla Plaza Arena - Jockey Club del Perù per riconnettersi con il loro pubblico e cantare in coro i loro classici come «I Want to Be Happy Também», «Andei Só», «Sorri, Sou Rei», «Me Namora» e tra gli altri successi.

Il suo ritorno nel nostro paese sarà un momento speciale per presentare le canzoni del suo ultimo album, «Good Vibration — Vol. 1″. È stato rilasciato nel 2021, anno in cui la band ha celebrato il 25° anniversario della sua carriera. Va notato che questo materiale è stato miscelato da Tony Maserati (che ha lavorato con Beyoncé e Ariana Grande) e masterizzato da Felipe Tichauer. Presenta la partecipazione di Pedro Capó, Ziggy Marley, Debi Nova, Macaco, Yalitza Aparicio e molti altri grandi artisti.

Sul tema 'Todo bien' con il portoricano Pedro Capó, il leader della band Alexandre Carlo ha commentato all'intervallo X che il singolo è «è più simile all'abbraccio di una mamma per tutti coloro che pensano che tutto possa migliorare».

«Molti cari perduti e penso che questa canzone abbia quell'energia positiva», ha aggiunto, notando che sono molto contenti della risposta delle persone che è sempre stata in senso positivo. «Stanno aumentando le nostre vibrazioni astrali e positive. Molte persone ci hanno raccontato di esperienze molto emotive legate alla canzone, anche in persone con difficoltà psicologiche come depressione e crisi d'ansia dovute al parto», afferma Carlo.

25 ANNI DI SUCCESSI

Natiruts ha più di un miliardo di visualizzazioni su Youtube. «La band ha iniziato a Brasilia con il nome di Nativus. È stata fondata nel 1996 da Alexandre Carlo che, a quel tempo, era uno studente. È apparso nel circuito universitario della Capitale Federale e si è distinto sulla scena locale, fino a quando non si è presentata l'opportunità di registrare il primo CD a Rio de Janeiro. Da quel momento in poi, la storia della band ha seguito percorsi che i membri stessi non avrebbero mai immaginato. Attualmente sono stati rilasciati 9 dischi e tre DVD.

«È la fedeltà a ciò che crediamo ci ha trattenuti lì, per tutto questo tempo», afferma Alexandre Carlo. «Il coraggio di non seguire le mode per adattarsi ai problemi del mercato quando si compongono canzoni. Le canzoni devono avere un'origine giocosa e spirituale. L'accettazione da parte del mercato è solo una conseguenza di ciò».

BIGLIETTI NATIRUTS

I biglietti saranno in vendita su Teleticket dal 6 aprile. Potranno acquistare i loro biglietti da S/.149 e ci sarà uno sconto del 15% con qualsiasi metodo di pagamento dal 6 al 12 aprile e/o le scorte dureranno.

CONTINUA A LEGGERE: