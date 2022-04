Julen Rementería ha lanciato contro il Ministro degli Interni e AMLO per la revoca del mandato

Durante la sessione del Senato, il panista Julen Rementería ha detto che il Senato dovrebbe denunciare atti di violazione della legge con atti di proselitismo da parte del segretario del governo, Adán Augusto López.

Alla sessione di mercoledì 6 aprile, il banco dell'opposizione, composto dai partiti Rivoluzionario Istituzionale (PRI), Azione Nazionale (PAN), Rivoluzione Democratica (PRD) e Movimento Cittadino (MC), ha chiesto di discutere e approvare il rapporto della Guardia Nazionale per determinare se ci fosse uso improprio di risorse pubbliche per agire in base ai risultati ottenuti.

Questo è stato proposto perché i senatori si sono espressi contro gli atti subiti da Adán Augusto López e dal capo della Guardia Nazionale quando hanno usato un aereo di quell'agenzia per recarsi negli Stati del Nord.

Rementería ha affermato che, sebbene la relazione debba essere votata, ha affermato che «c'è un argomento che deve essere toccato». Ha mostrato un video che mostra frammenti della promozione della revoca del mandato fatta dal Ministro dell'Interno e alcuni frammenti di discorsi di Andrés Manuel López Obrador.

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

In seguito ha commentato che la violazione della legge era «evidente e qui abbiamo detto che l'avremmo applicata. Hanno anche protestato per conformarsi e non lo stanno facendo. Non veniamo a difendere l'indifendibile. '

'Ti ricordo qualcosa che il presidente ha detto molto in campagna elettorale e lo dice ancora da funzionario: «Nessuno al di sopra della legge, niente al di fuori della legge». Metti in pratica queste parole «, ha detto il panista.

Ha concluso notando che tali atti meritavano la denuncia da parte di tutto il Senato. Tuttavia, la presidente del Senato, Olga Sánchez Cordero, ha costantemente sottolineato durante la partecipazione di Rementería che dovrebbe finire con lo scadere del suo tempo.

Poco dopo, ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale il frammento della sua partecipazione al Senato insieme a un messaggio in cui affermava che a Morena erano «distruttori della democrazia» e attaccava la chiamata di Sánchez Cordero.

«Concludere senatore». «Concludere senatore». È così che reagiscono quando vengono evidenziati, quando si toglie la maschera. Perché quello che sono veramente: Distruttori di democrazie, libertà e portatori di miseria politica e morale»

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

A questi commenti, la senatrice Lucia Trasviña, senatrice del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha difeso Augusto dalle critiche e ha sottolineato che» non è una questione che li riguarda».

«Quello che i gruppi politici stanno facendo è politicizzare perché la consultazione dei cittadini arriverà presto (Revoca del Mandato)», ha sostenuto Trasviña Waldenrath e ha stabilito che le azioni intraprese dall'esecutivo come capo supremo delle Forze Armate sono la sua autorità e non l'autorità del Senato.

Allo stesso modo, nei giorni scorsi, il senatore e coordinatore del banco per il PAN, ha dichiarato in una conferenza stampa al Senato che avrebbe denunciato alle autorità al segretario dell'Interno Adán Augusto López, in quanto ha sottolineato che sono state utilizzate risorse pubbliche.

Va notato che il capo del Segob è stato criticato perché ha promosso la consultazione sulla revoca del mandato nello stato di Sonora quando in realtà stava per affrontare la questione della riforma elettrica.

