Il PNP ha identificato e arrestato 12 coinvolti in un attacco nei locali del centro di Lima

L'unità dei servizi speciali della polizia nazionale (USE) ha riferito di aver identificato le 12 persone che sono state arrestate durante il atti vandalici della sede della Corte Superiore di Lima e della Giuria Nazionale delle Elezioni.

È noto che del numero totale di detenuti, 10 sono adulti e due adolescenti di 16 anni. Sono stati trovati parti delle apparecchiature informatiche e altri mobili rubati dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima, le cui porte e finestre sono state vandalizzate con pietre.

Alcuni degli arrestati sono stati persino visti nei video e nelle fotografie catturati dai media e dalle telecamere del comune metropolitano di Lima.

Gli arrestati nella notte di martedì 5 aprile sono stati identificati come:

1. Miguel Baldeon Palacios (39).

2. Marcos Bejar Meza (27)

3. Betto Cervantes Baltazar (24).

4. Luis Delgado Diaz (22).

6. Sebastian Yovera Lopez (25).

7. Farid Lopez Ames (21).

9. Cristofer Rea García (19).

10. Jonathan Viguria Campos (16).

11. Luigi Villalobos Sanchez (20).

12. Martin Zorrilla Rondoy (28).

I detenuti, su ordine dell'ufficio del pubblico ministero, sono detenuti nella divisione affari sociali della direzione della sicurezza dello Stato. Sta indagando sull'esistenza di un legame tra i detenuti e un'organizzazione politica.

AVREBBERO RECITATO COME UNA BAND

Dopo aver esaminato i video e le fotografie del giorno, la Polizia non esclude che gli attacchi siano stati organizzati e un certo è stato rilevato un livello di coordinamento tra gli aggressori. Per questi motivi, l'indagine della polizia potrebbe portare a un caso di criminalità organizzata.

Il presidente della magistratura, Elvia Barrios, dopo aver ispezionato i locali della Corte Superiore di Lima, ha fatto non esclude che l'attacco sia stato pianificato.

«Secondo la valutazione di ciò che abbiamo trovato, è senza dubbio che questo è stato predeterminato da alcune persone, è stato precedentemente pianificato», ha spiegato alla stampa.

Il quotidiano La República ha ottenuto le immagini di diversi sospetti, «Abbiamo, ad esempio, video in cui si osserva che i vandali si riuniscono in gruppi e vengono distribuite responsabilità, il che conferma che c'era coordinamento», hanno spiegato le fonti della polizia allo stesso giornale.

È STATA AVVIATA UN'INDAG

La Procura ha annunciato che l'attuale Procura Penale ha avviato un'indagine preliminare contro i responsabili dei danni presso la Corte Superiore di Lima, la Giuria delle Elezioni Nazionali e la sede della Procura della Repubblica, e altri interessati locali commerciali.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Comune Metropolitana di Lima ha già ricevuto la richiesta dalla procura di inviargli i video di martedì 5 aprile. Questi sono materiali chiave non solo per identificare gli autori di atti vandalici, ma anche per stabilire se hanno agito in modo coordinato e pianificato.

Al momento ci sono state alcune coincidenze: i detenuti Betto Cervantes, Luiggi Sánchez, Luis Delgado e Christofer Rea hanno case nel Cercado de Lima. Inoltre, Miguel Baldeón e José Liñán risiedono a San Juan de Lurigancho.

«Come spesso accade, tutti negano di aver partecipato agli oltraggi, ma quando vengono mostrati video e fotografie, dove appaiono in piena azione, rimangono in silenzio. Questo è il comportamento di questi tipi di persone violente. Prima negano i fatti, poi finiscono per arrendersi alle prove», hanno detto fonti della polizia al quotidiano peruviano.

«I più complicati sono quelli con apparecchiature informatiche che hanno rubato dagli uffici, il che indica che non erano manifestanti ma persone che si sono recate lì per rubare. Ecco perché, tra gli altri crimini, sono accusati di rapina aggravata», hanno aggiunto.

