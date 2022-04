Il PEC esaminerà la condanna del generale (r) Jaime Humberto Uscátegui per il massacro di Mapiripan

Octubre 01 de 2015. Bogotá. Jaime Humberto Uscategui, general retirado del Ejército. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

Mercoledì 6 aprile, la Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP) ha riferito che la richiesta di revisione della pena di 37 anni di carcere contro il generale (r) dell'Esercito Nazionale, Jaime Humberto Uscátegui, è stata accettata per «omissione impropria» da lui commessa mentre gruppi paramilitari stavano perpetrando il massacro in Mapiripán, Meta, nel 1997.

La Sezione d'Appello della Corte di Pace ha dato il via libera alla revisione della sentenza pronunciata dai tribunali ordinari nei confronti dell'allora comandante della VII Brigata dell'Esercito, revocando la decisione presa dalla Sezione Revisione il 6 agosto 2020, in cui tale domanda è stata respinta perché non motivi comprovati per eseguirlo.

«Mentre la giustizia ordinaria soddisfa l'interesse della persona presumibilmente lesa dalla decisione giudiziaria, la giustizia di transizione mira principalmente a ottenere la piena verità, confrontandosi con i diversi resoconti della guerra. Ciò contribuisce e contribuisce all'adempimento dei diritti delle vittime e della società alla verità, alla giustizia, alla riparazione e alla non ripetizione», ha affermato la Sezione Appelli.

Nell'ordinanza 1086, la Camera avvertì che la «causa invocata dal rappresentante del generale Jaime Humberto Uscátegui» non corrisponde a nuove prove, ma a un nuovo fatto giuridico, e le «12 prove fornite hanno lo scopo di sostenere la sua innocenza» di fronte a questi atti che sono stati attribuiti al ex comandante delle Forze Unite di Autodifesa della Colombia (AUC), Carlos Castaño, in cui si stima che circa 60 persone siano state uccise e torturate.

A questo proposito, la giustizia di transizione ha affermato che era importante specificare che la decisione di rivedere la condanna non implica l'assoluzione del generale, spiegando che la condotta che è stata accusata di «omissione impropria di omicidi aggravati e semplici rapimenti» potrebbe essere analizzata alla luce delle nuove norme costituzionali introdotte con il Final Peace Agreement.

«Il giudice risolve la petizione, sulla base di un'analisi del materiale probatorio con un alto livello di intensità dimostrativa che porti a una decisione decisiva, volta a stabilire l'origine o meno del nuovo fatto giuridico e le implicazioni per la giustizia transitoria in relazione allo specifico caso deriva dalla decisione», ha affermato la sezione ricorsi.

Infine, ha indicato che una volta ammessa la revisione della sentenza dell'ex comandante dell'esercito e dato l'impatto che questa decisione può avere, la sezione di revisione deve incorporare nella revisione transitoria il «fascicolo penale contenente gli ordini, le prove e le prove che hanno sostenuto il conclusioni della condanna del ricorrente, compreso il ricorso intrapreso presso la sede di cassazione».

Questo sarebbe il terzo tentativo del generale (r) di far rivedere al tribunale di pace, ripetutamente criticato dai membri delle forze di sicurezza, la più alta che era stata inflitta a un uomo in uniforme del suo rango e il massimo che la giustizia ordinaria contemplava al momento in cui fu imposta.

CONTINUA A LEGGERE: