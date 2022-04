È così che Tolima ha giocato contro l'Atlético Mineiro nel suo debutto nella Copa Libertadores 2022

Ieri sera, Deportes Tolima ha debuttato in questa nuova edizione della Copa Libertadores, lo ha fatto come locale e contro una squadra forte come l'Atlético Mineiro. La sfida era mantenere l'arco a zero, ma non è stata raggiunta. La squadra non ha specificato, oltre al fatto che avevano diverse opzioni per segnare, e il loro gioco è stato diminuito dalla buona prestazione dei brasiliani. Due gol subiti hanno reso impossibile il debutto dei loro sogni e ora dovranno correggere il percorso contro le altre due squadre che compongono il gruppo D: América de Mineiro e Independiente del Valle.

La sconfitta di ieri è stata una conferma del brutto momento che il calcio colombiano sta vivendo a livello internazionale. Al di là del fatto che ci sono nomi che risaltano all'esterno, la realtà è che dall'interno le cose vanno male. Quelli guidati da Hernán Torres erano a un livello molto basso, anche se a volte sono riusciti a invadere l'area opposta e generare danni. Non c'era alcuna connessione, tanto meno ispirazione, e il detto ha senso in questo incontro: chi non li fa, li vede fare.

Tolima ha avuto una prestazione accettabile durante i primi minuti, cercando di generare rapide transizioni tra difesa e attacco, sono arrivati vicini al punteggio, nei 35 minuti, ma incredibilmente, Michael Rangel ha perso l'opzione. Un errore che causa mal di pancia. Poi è arrivata la dimostrazione del potere dei brasiliani. Una macchina totale. Hanno aperto le marcature negli ultimi minuti del primo tempo con quello che è stato il loro unico traguardo in 45 minuti. I Toliman erano freddi dopo la scelta sbagliata di Rangel e sarebbe stato difficile per loro reagire.

Difesa allentata e alta pressione mal coordinata. Il primo gol dei brasiliani è stato opera di Savarino, che si è collegato a Nacho Fernández per infiltrarsi nello spazio tra i due difensori di Tolima ed è semplicemente riuscito a segnare. Una seria distrazione dai pijaos che volevano contrattaccare, ha lasciato le loro linee molto scoperte. Nel secondo tempo, i segni sono stati completamente persi ed è così che Diego Godín ha aiutato Tché Tché a segnare il gol finale, con un vantaggio interno, senza la pressione di nessun avversario.

Hernán Torres è rimasto fermo nell'idea del contrattacco e la squadra è stata pareggiata, poiché l'Atlético Mineiro è riuscito ad anticipare le proprie intenzioni e contrastare la strategia. Il DT era testardo nel non voler cercare un cambiamento nel modello di gioco, sapendo che stavano perdendo. I Tolimani furono portati via dalla disperazione e finirono per non giocare a nulla. Con la vittoria dei brasiliani, la squadra guidata da Antonio Mohamed è diventata la prima squadra di quel paese a segnare Tolima per la Copa Libertadores allo stadio Manuel Murillo Toro. Sei squadre brasiliane hanno messo piede su Tolima e nessuna è riuscita a segnare: Gremio (2007), Corinthians (2011), Cruzeiro (2011), Atlético Paranaense (2019) e Internacional (2020).

È la prima partita che il Deportes Tolima ha perso in casa, per la Copa Libertadores, dopo cinque partite senza farlo, ha aggiunto due vittorie e tre pareggi. L'ultimo rivale a batterli a Ibagué è stato l'Independiente Santa Fe, per il torneo continentale, in una partita che si è conclusa 1 - 2 a favore dei Bogotani. Era il 9 aprile 2013. Dopo questa partita, la squadra ospiterà Aguilas Doradas nella loro città natale, per il torneo locale, e la prossima settimana si recheranno in Ecuador per affrontare l'Independiente del Valle, che ha debuttato con la vittoria contro l'América Mineiro, in Brasile.





CONTINUA A LEGGERE: