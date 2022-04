Con 90 chili di esplosivo in un carico di carote, tre ecuadoriani sono stati arrestati a Nariño

Le autorità hanno confermato la detenzione di tre cittadini ecuadoriani che sono stati catturati con un grosso carico di esplosivo nel dipartimento di Nariño.

Si tratta di Guillermo David Obando, Germán Raúl Gualavisi e Miguel Perugachi, tre ecuadoriani arrestati il 31 marzo mentre trasportavano 90 chilogrammi di esplosivo mimetizzati in un carico di carote e cipolle che trasportavano lungo le strade di Nariño.

Secondo l'ufficio del procuratore generale, le 200 barre di pentolite, ciascuna del peso di 450 grammi, dovevano essere consegnate ai membri dei dissidenti delle FARC.

Nell'accettare la richiesta della Procura, il Promiscuo Giudice Penale di Guachucal, Nariño, ha privato della libertà i tre cittadini ecuadoriani contro i quali ha emesso misure di sicurezza in carcere.

Obando, Gualavisi e Peruganchi sono stati accusati di presunti coautori responsabili dei reati di fabbricazione, traffico e trasporto di armi da fuoco, munizioni per uso privato, limitate dalle forze armate o esplosivi aggravati.

Va ricordato che la cattura dei tre uomini di cittadinanza ecuadoriana sono stati arrestati al chilometro 3 della strada Ipiales-Guachucal, all'altezza del villaggio Ipialpud di questo comune.

Tra carote e cipolle hanno nascosto il materiale esplosivo

Secondo l'indagine condotta dall'ufficio del procuratore generale, i tre uomini viaggiavano su un veicolo Chevrolet con targhe BZU 103, in cui venivano trasportati quattro pezzi di carota e cipolla grande.

Passando attraverso un posto di blocco che è stato effettuato da membri della polizia autostradale di Nariño, uno degli uomini in uniforme ha dato loro il segnale di stop, che hanno rispettato senza mettere alcun tipo di opposizione.

Le autorità hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e in questo compito hanno controllato il carico trasportato dai tre uomini all'interno dell'auto. Fu in quel momento che i poliziotti si resero conto che mimetizzate tra i fasci di carote e cipolle dalla testa grande c'erano barre dell'esplosiva pentolite ad alta potenza.

Secondo le autorità, ciascuna delle barre trovate aveva almeno 450 grammi di materiale esplosivo adatto alla detonazione, per un totale di 90 chilogrammi di esplosivo.

L'ufficio del procuratore generale ha assicurato che, secondo le indagini, quella carica di esplosivi sarebbe stata consegnata ai dissidenti dei guerriglieri estinti delle FARC che operano a Tumaco, Nariño e in altre aree del dipartimento.

Va notato che durante questo periodo precedente alle elezioni presidenziali che si terranno nel maggio di quest'anno, diversi attacchi terroristici e disordini dell'ordine pubblico sono stati registrati in diverse aree del paese.

Finora le autorità non hanno stabilito se gli esplosivi trovati nel carico di carote sarebbero stati utilizzati per un attacco terroristico nel quadro delle elezioni in Colombia.

Va ricordato che la capitale del Paese è in allerta per possibili attacchi terroristici come quello avvenuto pochi giorni fa a Ciudad Bolivar, dove è stato attivato un esplosivo nei pressi di un IAC della Polizia Nazionale. Ciò ha causato la morte di due minori.

