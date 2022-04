Washington ha sanzionato un mercato darknet russo e una piattaforma di scambio di criptovalute

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington DC, EEUU. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro Hydra, il più grande mercato «darknet» del mondo, con sede in Russia, e Garantex, la piattaforma di cambio valuta virtuale registrata in Estonia, in uno sforzo internazionale coordinato con la Germania per combattere la criminalità informatica.

«La minaccia globale del crimine informatico e del 'ransomware' originario della Russia, e la capacità dei leader criminali di operare lì impunemente, è di profonda preoccupazione per gli Stati Uniti», ha affermato il segretario del Dipartimento del Tesoro Janet Yellen.

Pertanto, ha sottolineato che queste azioni «inviano un messaggio ai criminali che non possono nascondersi sul dark web o sui suoi forum e non possono nascondersi in Russia o in nessun'altra parte del mondo».

Questa azione degli Stati Uniti, come ha detto il segretario di Stato Antony Blinken sul suo profilo Twitter ufficiale, è stata coordinata congiuntamente con la polizia criminale tedesca.

«Il Tesoro è impegnato ad agire contro attori che, come Hydra e Garantex, ignorano deliberatamente gli obblighi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo», ha detto il Dipartimento del Tesoro in una nota.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken REUTERS

D'altra parte, la Casa Bianca ha annunciato martedì che darà altri 100 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina, portando l'assistenza degli Stati Uniti al Paese europeo a oltre 1,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha indicato in una nota di aver autorizzato oggi su ordine del presidente Joe Biden un nuovo ritiro dei manufatti del DOD «per soddisfare l'urgente necessità dell'Ucraina di ulteriori sistemi anti-arma».

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha specificato che si tratta di missili anti-arma Javelin, che gli Usa hanno fornito all'Ucraina e con i quali ha assicurato che il Paese si sta difendendo «in modo molto efficace».

Blinken, che ha ricordato le «atrocità commesse dalle forze russe a Bucha», ha sottolineato che Washington e i suoi alleati continueranno a sostenere con forza l'Ucraina nella «coraggiosa» difesa della sua «sovranità e integrità territoriale».

A questo proposito, ha sostenuto che più di 30 paesi, oltre agli Stati Uniti, hanno inviato aiuti militari in Ucraina dall'inizio dell'invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio.

«Insieme inviamo assistenza alla sicurezza ogni giorno e stiamo accelerando la spedizione di ancora più armi e attrezzature di difesa che l'Ucraina usa per difendersi», ha aggiunto.

Oltre a «rafforzare la posizione dell'Ucraina sul campo di battaglia e sul tavolo dei negoziati», i suoi alleati stanno raccogliendo dati per «documentare gli abusi denunciati» e portarli agli organi appropriati per epurare la responsabilità, ha detto.

(Con informazioni di Europa Press)

