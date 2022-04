Scopri come preparare la paella con la ricetta spagnolo

Seafood paella on the wooden table close-up

La paella ai frutti di mare è uno dei piatti più conosciuti e deliziosi della cucina Spagnola. In Perù abbiamo una versione nazionale che, sebbene non sia esattamente la stessa, ha alcune somiglianze e questo è il delizioso riso ai frutti di mare.

Nonostante quanto sia deliziosa la paella, spesso si pensa che sia un piatto complesso da preparare a causa dei passaggi che segue o degli input che utilizza. Ma questo non potrebbe essere più lontano dalla realtà, poiché la verità è che è un piatto che può essere fatto in casa. Certo, ci vuole pratica per diventare un esperto nella preparazione di qualsiasi piatto, ma fortunatamente la paella non è molto difficile da preparare, quindi trovare la tecnica perfetta non ti richiederà molto e dalla prima volta potrai sorprendere amici e parenti con un piatto diverso per pranzo.

Se vuoi sapere come viene preparata la paella, continua a leggere la seguente nota in cui ti presentiamo la ricetta originale spagnolo in modo che tu possa prepararla a casa .

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Porzioni: Abbastanza per 4 persone

INGREDIENTI

-2 tazze di riso

-4 tazze di brodo di gamberi

-½ kg di calamares

-½ kg di pesce fresco

-1 manciata di conchiglie, vongole e cozze

-1 cebolla

-1 pomodoro medio

-½ peperone rosso

-2 spicchi d'aglio

-½ tazza di piselli

-1 mazzetto di foglie di prezzemolo fresco

-Olio d'oliva

-Sale (a piacere)

-Pepe (a piacere)

-Colorante giallo o alcuni fili di zafferano

PREPARAZIONE

1. La prima cosa che faremo è avere tutti gli ingredienti pronti all'uso. Abbiamo iniziato pulendo e sbucciando i crostacei. Usiamo i gusci e la testa per fare il brodo e lo riserviamo per un uso successivo.

2. Ora puliamo i gamberetti e li tagliamo in cerchi.

3. Puliamo anche le conchiglie con abbondante acqua in modo che rilasciano residui di sabbia.

4. Ora, in una padella per paella, o in una padella molto grande e profonda, facciamo soffriggere in olio d'oliva, la cipolla, l'aglio, il pepe e il pomodoro che abbiamo precedentemente tagliato a quadratini e aggiungiamo un po 'di pepe e sale a piacere.

5. Mettiamo i calamari nella padella e poi le conchiglie e li lasciamo cuocere per qualche minuto. Noteremo che inizi a fare un brodo, questo è quello che deve succedere. Quando sarà pronto ci riserviamo.

6. Ora aggiungete le 2 tazze di riso e mescolate in modo che tutto sia mescolato. Quindi aggiungiamo 4 tazze del brodo di pesce che abbiamo preparato in precedenza. Se non è abbastanza, riempiamo con acqua.

7. Mescolare bene il tutto e aggiungere un cucchiaino di colorante giallo o i fili di zafferano e far bollire per circa 3 minuti.

8. Anche con il liquido nella padella della paella, aggiungiamo i piselli freschi, i frutti di mare e il prezzemolo precedentemente tritato molto piccolo. Controlliamo il sale e il pepe e aggiungiamo un po 'di più se necessario.

9. Lo lasciamo cuocere finché il liquido non è quasi asciutto. A questo punto possiamo aggiungere alcune strisce di pepe per decorare e alcuni gamberi con il loro guscio.

10. Ora abbassiamo il fuoco e copriamo. Lasciate cuocere per 15 minuti e assaggiate il chicco. Se è pronto, toglietelo dal fuoco e servite la paella ai frutti di mare con sopra una spruzzata di olio d'oliva per darle ancora più sapore.

