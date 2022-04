Marcia contro Pedro Castillo: celebrità peruviane che hanno protestato in piazza San Martín

Lunedì sera, il presidente Pedro Castillo ha annunciato in un messaggio alla nazione che Il metropolita Lima e la provincia costituzionale di Callao entrerebbero in uno stato di emergenza a causa di proteste dei vettori per l'aumento del carburante. Per fermare i disordini nella capitale, il presidente ha ordinato il coprifuoco dalle 02.00 alle 23.59 di martedì 5 aprile.

Tuttavia, ciò non ha impedito a centinaia di peruviani di scendere in piazza per protestare contro il governo. Così, fin dalle prime ore del mattino, è stata indetta una mobilitazione alle 15:00 in Plaza San Martín, diventata virale sui social network con gli hashtag #FueraCastillo e #TodosALaCalle.

Nonostante il fatto che nel pomeriggio e quando ha incontrato il Consiglio dei portavoce del Congresso della Repubblica, il presidente Castillo ha annunciato che stava abrogando il provvedimento, la marcia è continuata. A questo incontro si sono uniti diversi famosi peruviani, che sono venuti a Plaza San Martín per chiedere che il presidente del Perù fosse rimosso dal palazzo del governo.

MARIO HART

L'ex reality ha pubblicato attraverso le sue storie su Instagram di essere stato in Plaza San Martín, essendo uno dei primi personaggi pubblici a fare la sua apparizione. Dopo aver gridato «Fuori Castillo!» , ha scritto sulla sua piattaforma: «Nel sindacato è la forza, andiamo in Perù!» , «Tiriamolo fuori, con fede», «Che nessuno ci tolga la libertà. Ecco il coprifuoco».

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

RODRIGO GONZÁLEZ E GIGI MITRE

I padroni di casa di Amor y Fuego, un programma che è stato cancellato a causa del frangente nazionale, erano presenti alla manifestazione. Il popolare «Peluchín» ha pubblicato un video sul suo Instagram dove viene visto protestare insieme al suo partner. «Urgente, nuovo presidente! New Congress», si sentono urlare le figure di Willax Tv e le persone intorno a loro.

Rodrigo González e Gigi Mitre si uniscono alla marcia contro Pedro Castillo. VIDEO: Instagram

BRUNELLA HORNA

L'autista biondo di América Hoy, che ha partecipato indossando una maglietta peruviana, ha intervistato alcune delle persone rimaste ferite durante la protesta. Neanche lei si è divertita, visto che ha sganciato una bomba lacrimogena molto vicino a lei. «La marcia è andata fuori controllo. La prima volta sono state sganciate alcune bombe lacrimogene vicino a me, ma continueremo a combattere finché Castillo non se ne andrà. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia», ha scritto Horna.

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

VANESSA TERKES

L'attrice peruviana è venuta a Plaza San Martín per alzare la voce di protesta con centinaia di cittadini. In un'intervista con ATV, ha sottolineato che non solo a Lima vogliono la partenza del capo dello Stato, ma gran parte del Perù l'ha anche richiesta. Attraverso le sue reti, è stata vista cantare «Contigo Peru» per incoraggiare più compatrioti a scendere in piazza.

L'attrice peruviana Vanessa Terkes era presente alla marcia contro Pedro Castillo. (VIDEO: Instagram/ @vanessaterkes)

MICHAEL FINSETH

Sebbene sia stato criticato sulle reti per essere stato il leader della marcia contro Pedro Castillo, chiamata «Grande Marcia per la Libertà», l'attore non aveva paura ed era presente in piazza San Martin. «Eccoci qui, peruviani di tutto il sangue. Non perdere la tua libertà, difendila con la vita per il tuo presente e il tuo futuro. Qui, nel nostro bellissimo Perù. Ti stiamo aspettando!» , ha scritto su Twitter.

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

NIKKO ONCE

L'attore che interpreterà Paolo Guerrero in una serie biografica di Netflix ha documentato tutti i dettagli della marcia contro Castillo. Secondo lui, la polizia intendeva disperdere i manifestanti anche se la manifestazione era pacifica. «La protesta è pacifica, non ci sono rivolte, stiamo cantando. Perché vuoi inviare pompe per l'acqua? Perché vogliono sganciare bombe lacrimogene?» , è ascoltato sulle sue storie su Instagram.

Nikko Ponce in marcia contro Pedro Castillo. (VIDEO: Instagram/Nikkooficial)

