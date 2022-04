Il DNP lancia la «Mission of Decentralization» per fornire raccomandazioni al governo nazionale

Martedì, il Dipartimento di Pianificazione Nazionale (DNP) ha presentato la «Missione di decentramento», un organo composto da dieci esperti e rappresentanti di entità territoriali e indigene, che consegneranno una serie di raccomandazioni al governo nazionale relative all'autonomia regionale e alla capacità di gestione.

Ciò è stato confermato dal direttore del DNP, Alejandra Botero, che ha spiegato che la strategia mira a sostenere le regioni per raggiungere un maggiore sviluppo sociale ed economico, spiegando nel contempo che le raccomandazioni non dureranno più di 18 mesi e saranno realizzate con principi di trasparenza, procuratore per l'indipendenza e la responsabilità.

«Il DNP ha iniziato a fare sforzi per operare e raggiungere gli obiettivi della missione, che rivedrà l'attuale modello di decentramento del Paese, tenendo conto del trasferimento di competenze e risorse tra la nazione e le entità territoriali per ottenere scommesse a breve, medio e lungo termine », ha rilevato l'entità collegata al governo nazionale.

Tra i cinque assi che devono essere affrontati dalla missione ci sono il finanziamento rivedendo le diverse fonti e aumentando la qualità della spesa pubblica; adempiere agli impegni in materia di decentramento e territori indigeni; ridistribuire le competenze nella responsabilità dei diversi livelli di governo, sul base delle loro capacità.

Il finanziamento sarà anche affrontato esaminando le diverse fonti e aumentando la qualità della spesa pubblica; oltre a promuovere la trasparenza e i meccanismi per la partecipazione dei cittadini agli affari pubblici a livello territoriale, preparando studi e presentando iniziative costituzionali e legislative misure per definire le competenze tra lo Stato e gli enti territoriali.

«Il processo di decentramento territoriale gioca un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo economico, la convergenza regionale e, quindi, il maggiore benessere di tutti i cittadini, per cui il Governo ha deciso di far avanzare la realizzazione della 'Missione di Decentramento'. Questa è un'opportunità significativa per la nazione, in quanto consentirà la costruzione di proposte legislative e costituzionali che generano profondi cambiamenti nell'autonomia e nella gestione delle regioni «, ha affermato il direttore del DNP.

Egli ha anche osservato che per questo motivo è necessario rivedere l'attuale modello di decentramento, in quanto il paese ha subito cambiamenti significativi in ambito politico, fiscale e amministrativo, e ha anche osservato che il rafforzamento delle capacità territoriali per realizzare il proprio sviluppo al fine di garantire le fonti di risorse rispetto alle competenze assegnate sono elementi chiave della missione.

Questa strategia sarà guidata da Daniel Escobar, un avvocato specializzato in legislazione fiscale e con studi in fiscalità internazionale, che fungerà da capo dei processi di gestione e reddito territoriale, coordinamento, modernizzazione e coordinamento tra enti pubblici, direttore delle imposte territoriali in entità diverse, tra le altre.

L'ultima Missione di Decentramento è stata condotta nel 1992 sotto la guida di Eduardo Wiesner Durán, in occasione del trentesimo anniversario di uno degli scopi principali che è stato fissato dalla nascita della Repubblica, vale a dire quello della gestione dai territori e il decentramento del potere.

