Dall'algebra a come costruire la tua casa: i corsi gratuiti offerti da UNAM

L'Università Autonoma del Messico offre una vasta gamma di corsi online gratuiti che vanno dalla gestione finanziaria alla sicurezza agroalimentare, il tutto attraverso una piattaforma chiamata Coursera che ha un modello educativo incentrato sull'apprendimento e non tanto sulla certificazione.

Coursera è stato sviluppato nel 2011 da un gruppo di accademici della Stanford University e sta rivoluzionando il futuro di molte scuole. Il sito attualmente collabora con più di 200 università e aziende leader come Google, Imperial College London, IBM, Illinois e Duke.

Per seguire i corsi offerti dall'UNAM, è necessario accedere alla piattaforma Coursera e scegliere quello che più attira la tua attenzione. Una volta completato questo passaggio, sarà necessario registrare alcuni dei tuoi dati personali per registrarti. Una volta registrato, devi scegliere se vuoi ottenere la certificazione, solo che questo implica un pagamento simbolico; se non sei interessato alla certificazione non ci saranno costi. Sarai in grado di prenderli secondo il tuo programma, saranno online al 100% e la maggior parte di essi sono programmi specializzati di livello intermedio, forniti da specialisti nelle materie offerte da ogni corso.

Alcuni corsi che puoi trovare sulla piattaforma Coursera offerta da UNAM sono i seguenti:

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

Nozioni fondamentali su Android

Il programmatore Anahí Salgado terrà un corso per essere in grado di manipolare gli strumenti Android più sofisticati e quindi sviluppare dispositivi mobili applicazioni. Durerà in totale quattro settimane.

Finanza personale

Questo corso sarà tenuto anche da Norman Wolf del Valle per una durata di tre settimane. Ai partecipanti verranno forniti strumenti sufficienti per essere in grado di svolgere una buona pianificazione finanziaria personale e soddisfare le loro esigenze, comprendendo l'obiettivo di salvaguardare i loro beni.

Come costruire autonomamente la tua casa

Insegnato dagli ingegneri Ernesto René Mendoza Sanchez, tedesco Lopez Rincon, Hector Guzman Olguin, Fernando Jaime Enriquez e Marco Tulio Mendoza Rosas. Questo corso è progettato per farti apprendere le basi e le procedure necessarie per costruire la tua casa di base. La durata è di quattro settimane e ti consente di soddisfare gli orari a tua disposizione.

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

L'amministrazione finanziaria e il suo ruolo nell'azienda

Questo corso ha una durata totale di quattro settimane e sarà tenuto da Norman Wolf del Valle. Si concentrerà sulla fornitura degli strumenti necessari all'amministratore finanziario per capire come pianificare e controllare le risorse monetarie. Durante le sessioni, verrà presentata la controproposta del modello anglosassone, ovvero il modello Stakeholder, in modo che la persona che segue il corso abbia una visione più ampia rispetto a quella tradizionale.

Algebra di base

Il corso sarà tenuto da Carlos Hernandez, Emma Lam ed Elena de Oteyza. La durata è di quattro settimane e si concentra sull'insegnamento dell'algebra per comprendere il linguaggio matematico, poiché questo è essenziale per comprendere il mondo nella vita quotidiana.

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

Sicurezza agroalimentare

Insegnato dal Maestro Emanuel Picado Mata. Questo corso, sviluppato dall'Istituto Interamericano per la Cooperazione sull'Agricoltura (IICA) e dall'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), mira a fornire strumenti teorici e pratici per sviluppare e attuare strategie nazionali di sicurezza agroalimentare. Il corso comprende quattro moduli, ciascuno della durata di 10 ore settimanali.

Introduzione alla produzione audiovisiva

Insegnato da Irene Anais Perada Aguado, Vicente Hinojosa Alarcón, Julio Cesar Perez Navarro. Il corso si concentrerà sull'insegnamento degli strumenti di base per generare una produzione audiovisiva di qualità della durata di quattro settimane.

