Il lavoro minorile in Messico preoccupa gli Stati Uniti; 28 milioni di dollari saranno investiti per combatterlo

Un niño realiza malabares entre las filas de vehículos el miércoles 10 de junio de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Durante la sua visita in Messico, il Sottosegretario al Lavoro degli Stati Uniti, Julie Su, ha annunciato l'investimento di 28 milioni di dollari (MDD) per combattere il lavoro minorile e forzato, oltre a rafforzare i diritti dei lavoratori messicani nel nord e nel sud del Paese.

Secondo il Sottosegretario Su, saranno stanziati 5 milioni di dollari per frenare il lavoro minorile, il lavoro forzato e le condizioni di lavoro che non sono ottimali per i lavoratori in Baja California, Baja California Sur e Chihuahua, attraverso Social Accountability International.

Inoltre, con la partecipazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, verrà creato un progetto di 13 milioni di euro per combattere il lavoro minorile nel sud del Messico, principalmente in Chiapas, Yucatan e Quintana Roo. Cercherà inoltre di ridurre il traffico di persone con i paesi dell'America centrale.

Allo stesso modo, un importo di 10 milioni di dollari sarà assegnato all'organizzazione internazionale Solidarity Center, al fine di «promuovere la democrazia sindacale e rafforzare la rappresentanza dei lavoratori». In questo modo, l'obiettivo è migliorare i contratti collettivi per gli aumenti salariali e le condizioni di lavoro nel settore industriale.

2 millones de niños y 1.3 millones de niñas en México realizan labores calificadas como trabajo infantil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Secondo il National Child Labour Survey (ENTI), nel 2019 c'erano circa 3,3 milioni di ragazze e ragazzi dai 5 ai 17 anni che erano in condizioni di lavoro minorile in Messico, rappresentando l'11,5% della popolazione in quella fascia di età. Il 61% erano uomini (2 milioni) e il 39% donne (1,3 milioni).

Di quel totale, 1,8 milioni lavoravano in una «occupazione non consentita»; 1,3 milioni erano impegnati in compiti esclusivamente domestici «in condizioni inadeguate» e 262.000 erano impegnati in «occupazioni non consentite in condizioni inadeguate».

Il 31,6% era impegnato in attività agricole; il 24,5% era impegnato nell'edilizia, nell'estrazione mineraria e nell'industria; il 14% era il commercio; il 7,9% erano venditori ambulanti, mentre il 5,6% svolgeva servizi personali e il 5,4% erano lavori domestici. Gli stati che concentrano la più alta percentuale di lavoro minorile sono Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán e San Luis Potosí.

Se questa tendenza continua, le cifre potrebbero aumentare al 5,5% a causa dell'impatto della pandemia COVID-19, secondo il Bureau of International Labor Affairs del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti.

Julie Su y Luisa Alcalde sostuvieron una reunión para combatir el trabajo infantil en México (Foto: Twitter@STPS_mx)

Secondo la legge federale sul lavoro (LFT), è vietato assumere persone di età inferiore ai 18 anni all'interno della cerchia familiare in attività che minacciano la loro salute, sicurezza o moralità.

A questo proposito, il funzionario statunitense ha anche tenuto un incontro con Luisa Alcalde, capo del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale (STPS), e ha esteso un invito al Messico ad aderire all'Associazione multilaterale per l'organizzazione, l'empowerment e i diritti dei lavoratori (M-Power per il suo acronimo in inglese), che è un iniziativa multilaterale per garantire i diritti sindacali nell'economia mondiale.

Va ricordato che il 23 febbraio il Senato ha approvato un minuto per modificare l'articolo 176, sezione II, paragrafo 8 della LFT al fine di legalizzare il lavoro degli adolescenti di età compresa tra 15 e 17 anni nel settore agricolo (se non ci sono macchinari pesanti), contro il quale l'associazione Save the Children in Messico si è pronunciata contro perché influirebbe sull'integrità dei minori.

