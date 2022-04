Duque annuncia un investimento di 4,5 miliardi di dollari in fondi pensione per progetti infrastrutturali

Nelle ultime ore, il Presidente della Repubblica, Iván Duque Márquez, ha annunciato che i fondi pensione privati, affiliati ad Asofondos, investiranno altri 4,5 miliardi di dollari per aumentare la copertura stradale e la connettività in Colombia.

La decisione è stata informata dopo un lungo incontro a Casa de Nariño a cui hanno partecipato membri del governo nazionale come il ministro delle finanze José Manuel Restrepo e i portavoce e presidenti dei fondi pensione, tra cui il presidente di Asofondos, Santiago Montenegro.

Ha anche sottolineato che l'investimento dei fondi sarà effettuato in aziende che lavorano allo sviluppo di infrastrutture di interconnessione e allo sviluppo di progetti energetici, il che rende possibile parlare di un portafoglio di quasi 33 miliardi di dollari aggiuntivi.

Allo stesso tempo, ha indicato che l'iniezione di fondi cercherà «il benessere dei cittadini ed è finanziata in modo responsabile con i risparmi dei colombiani». Qualcosa che, ha detto, genererà redditività per loro, «rilanciando lo sviluppo sociale ed economico del Paese, creando posti di lavoro e trasformando le regioni».

Ha anche aggiunto che gli investimenti che sono stati fatti nei modelli di concessione, attraverso fondi di capitale, hanno permesso alla Colombia di completare molte opere strategiche.

«Con questo annuncio fatto dai fondi pensione, di questo ulteriore investimento in infrastrutture, avremo senza dubbio più aziende che parteciperanno ai bandi di gara per i nuovi progetti che sono previsti per il nostro Paese. E questo, inoltre, hanno a che fare con progetti per adattarsi ai cambiamenti climatici, progetti come il recupero del Canal del Dique o la navigabilità del fiume Magdalena e, inoltre, progetti per espandere la rete aeroportuale nazionale, progetti ferroviari», ha detto.

A questo proposito, il Montenegro ha sottolineato l'impegno del settore per le opere infrastrutturali del Paese e ne ha citate alcune già consegnate come il 1 marzo, la concessione costiera; la Concessione dell'Alto Magdalena, la Cocoa Route; l'autostrada Cambao-Manizales; la Transversal del Sisga; la 4G Neiva-Girardot; Pacific 2 e Pacific 3, tra gli altri.

Il presidente di Asofondos ha anche sottolineato che il denaro ha partecipazione in hotel, alloggi, centri commerciali, commercio e stoccaggio. «Senza le risorse dei fondi di 18 milioni di membri, queste opere non esisterebbero, né il Paese avrebbe il welfare», ha aggiunto.

In linea con quanto sopra, ha affermato che «il calcolo è che tutti questi progetti hanno generato 110.000 posti di lavoro e il 70% della forza lavoro è stata locale nelle regioni in cui sono stati sviluppati».

