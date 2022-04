A causa delle proteste dei motociclisti, Bogotà ha subito una giornata di caos nella mobilità

L'annunciato arresto dei motociclisti — contrario alla restrizione del barbecue ordinata dall'ufficio del sindaco, di cui mantiene ferma l'attuazione per i prossimi giorni — ha causato un crollo della mobilità del sistema di trasporto pubblico e dei veicoli privati nella capitale della Repubblica.

La protesta, indetta dal gruppo Moteros CO, consisteva in blocchi occasionali nelle arterie e manifestazioni pacifiche in diverse parti della città, a partire dal pomeriggio di lunedì 4 aprile.

Gli affetti in TransMilenio, così come le bancarelle in Avenida 68 su entrambi i lati della strada, sono stati la nota predominante della giornata in cui, ancora una volta, lunghe file di utenti hanno lasciato quelli articolati per tornare alle loro case a piedi.

Solo fino alle 22:38, il Segretariato della Mobilità della capitale ha riferito della riapertura del portale Americhe - a ovest della città - così come di altri punti nervosi, come le stazioni Transversal 86 e Patio Bonito, situate a sud-est di Bogotà.

In precedenza, le stazioni di Pradera, Marsiglia, Avenida de las Americas con Avenida Boyacá e Mandalay sono state riaperte. Dopo le 21:00 i servizi di ristorazione sono stati abilitati a Banderas.

Al momento della stesura di questa nota, le proteste si erano placate nei punti di raduno sul NQS con la chiamata 60.

Il distretto continua a essere fermo con la restrizione al barbeque

Sebbene il sindaco Claudia López abbia annunciato una conferenza stampa per martedì, l'ufficio del sindaco ha insistito sul fatto che la restrizione del barbecue per motociclette a Bogotà giovedì, venerdì e sabato, dalle 19:00 alle 4 del mattino, rimane in vigore nonostante le proteste.

La misura in quanto tale inizierà giovedì prossimo tra le 19:00 e le 4:00; le associazioni di utenti ritengono che questa misura violi il loro diritto alla mobilità.

L'ufficio del sindaco ha invitato i cittadini a «collaborare e contribuire tutti alla nostra sicurezza», tenendo presente che i giorni della restrizione sono quelli con i più alti tassi di criminalità. «La sera e nelle prime ore del giovedì al sabato, ci sono stati il 27% degli omicidi con sicari in moto e il 32% delle rapine», ha detto il distretto.

Va ricordato che questa misura è nata in primo luogo a causa dei due recenti attacchi che la capitale ha subito nella città di Ciudad Bolivar. Secondo il sindaco Claudia López, le restrizioni sono implementate con l'obiettivo di mitigare questi rischi, poiché entrambi gli eventi «si sono verificati solo sabato sera».

L'amministrazione Lopez ha evidenziato gli sforzi compiuti da altri settori del pubblico: le imprese con servizio pubblico fino alle 5:00 sono collegate ai fronti di sicurezza locali per prevenire litigi e proteggere i loro clienti, e parchi, piazze e spazi pubblici saranno chiusi alle 22:00 a qualsiasi attività di gruppo e consumo di liquori.

«Le motociclette, che circolano liberamente, senza picconi e targhe, che non pagano pedaggi e hanno meno tasse, sono state invitate a unirsi a questi sforzi», ha detto il distretto, sottolineando quali sono le due azioni minime per contribuire: portare l'identificazione pubblica e visibile e che non hanno un barbecue per soli tre giorni di notte. Ha anche ricordato che le nuove misure «si caratterizzano per essere parziali e temporanee», poiché andranno fino a giugno 2022.

