Un giovane coinvolto in una rissa tra tifosi del Nacional viene mandato in prigione

Il 3 aprile, un giudice del controllo delle garanzie ha imposto una misura di assicurazione preventiva della libertà, in carcere, contro il ventunenne Kevin Esneider Quintero per essere stato presumibilmente responsabile del reato di tentato omicidio aggravato.

Secondo l'ufficio del procuratore generale, il prigioniero stava viaggiando il 2 gennaio su un autobus che stava andando a Tunja (Boyacá) pieno di tifosi del Nacional, che, quando ha incontrato un altro gruppo di tifosi, ha iniziato una battaglia campale che ha causato disordini sulle strade pubbliche e cinque persone ferite.

Le prove cinematografiche, le testimonianze e il riconoscimento di una vittima ferita, mostrano che l'imputato, a quanto pare, era presente e ha partecipato alla lotta tra i tifosi della stessa squadra di calcio.

Le scuse si sono verificate in una stazione di servizio situata nel comune di Cota (Cundinamarca). L'imputato avrebbe partecipato all'aggressione di un ragazzo di 20 anni che giaceva sul pavimento. L'indagine mostra che l'uomo avrebbe usato un mattone e un grosso pugnale e avrebbe colpito più volte la vittima e causato una grave ferita all'addome con il coltello.

Inoltre, la Procura è stata in grado di stabilire che altre persone che hanno partecipato alla lotta hanno anche picchiato la vittima con pugni e calci che è stata portata all'ospedale di Chia (Cundinamarca) da due agenti di pattuglia della polizia nazionale.

Attraverso video condivisi sui social network, gli utenti hanno registrato momenti di forte confronto tra i tifosi dell'Atlético Nacional. Nelle immagini puoi vedere come le persone si attaccano a vicenda con pietre, machete e pugni.

Combattimenti tra tifosi dell'Atlético Nacional sulla strada Cota - Chia

Gli eventi sarebbero stati presentati nella variante Cota-Chia, quando gli autobus dei tifosi della squadra antiochina, si sono trovati sulla strada per la città di Tunja, per assistere alla partita della loro squadra contro i Patriots questo sabato alle 6 del pomeriggio, per il 14° appuntamento della Betplay League.

Secondo Marca Claro, la lotta è avvenuta a causa della rivalità tra i membri dell'Atlético Nacional brava bar «Los Del Sur», con la «Verdolaga Nation», un gruppo dissidente del bar principale che si esibisce a Bogotà.

I media sportivi affermano che «Purdolaga Nation» ha teso un'imboscata a «Los del Sur» che stavano viaggiando da un'altra città a Tunja.

D'altra parte, El Colombiano ha assicurato che le sbarre trasportate in 8 autobus avrebbero intercettato i 15 veicoli che trasportavano i fan da Medellín alla capitale di Boyacá per iniziare la battaglia campale. Si stima che 450 persone saranno coinvolte in questa mischia.

La polizia di Tunja ha annunciato una forte operazione di sicurezza per i Patriotas vs. National, dopo quello che è successo sulle strade di Cundinamarca.

