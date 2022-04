Per tentato femminicidio è stato catturato dal famoso compositore vallenato

Dal 31 marzo si sono consolidati i dialoghi tra la candidata presidenziale Ingrid Betancourt e l'ex presidente Álvaro Uribe Vélez e la figura di vertice del Centro Democratico. Dopo molteplici interazioni sui social network in cui entrambe le figure hanno confermato i loro approcci, il che ha sorpreso diversi netizen e cittadini perché il leader di Verde Oxigeno aveva rifiutato molti settori tradizionali ed è stato uno dei motivi per cui ha lasciato la Coalizione del Centro Esperanza, Uribe Vélez ha condiviso su 4 aprile un video in cui ha confermato che Betancourt lo incontrerà.

«Apprezzo la generosa accettazione del dialogo con noi da parte della dott.ssa Ingrid Betancourt. Con la dott.ssa Ingrid condivido la sofferenza della mia patria, in mezzo alle mie mancanze la mia vita pubblica è stata quella del dialogo con i cittadini, durante gli otto anni di governo, mi sono impegnato intensamente con i connazionali, con i lavoratori, gli imprenditori, i settori sociali, la comunità in generale, i sindaci e i governatori indipendentemente dal contesto politico della sua elezione», ha osservato il membro del partito direttivo.

Nello spazio, ha colto l'occasione per parlare degli accordi di pace e ha sottolineato che non ha mai voluto fermarli, ma ha cercato un accordo nazionale per modificare le proposte iniziali.

«Quando il 'No' ha vinto il plebiscito, la nostra risposta è stata la ricerca di un accordo nazionale per riformare i testi dell'Avana, una proposta che ci è stata negata. Non abbiamo mai chiesto che gli accordi venissero messi a tacere come aveva detto il governo per l'evento che aveva perso il plebiscito. A differenza della fede, la verità è un punto percorribile, un concetto che si arricchisce del dialogo. Ascolteremo la dottoressa Ingrid con assoluto rispetto, le parleremo con il cuore. Siamo uniti dalla patria e dalla democrazia. », ha concluso l'ex presidente.

La notizia era già stata annunciata dalla stessa Betancourt. Il 31 marzo, dopo il dibattito organizzato dall'Università Javeriana di Bogotà, Betancourt ha dichiarato alla stampa di essere aperta a stringere possibili alleanze per il primo turno con l'uribismo.

Inoltre, si è detta grata ad Álvaro Uribe per aver coordinato l'operazione Jaque, in cui ha riconquistato la sua libertà dopo essere stata rapita dall'allora gruppo guerrigliero delle FARC. Inoltre, ha riconosciuto che, a causa della situazione giudiziaria dell'ex senatore, nessuno vuole stringere alleanze con lui per le elezioni presidenziali.

«Con il dottor Álvaro Uribe, gratitudine che gli devo la mia libertà, ma anche ampliare la possibilità di dialogo con tutti. In questo momento si trova in una situazione complicata: tutti lo rifiutano. Penso che sia importante anche per noi, se c'è il desiderio di porre fine alla macchina, che provenga da qualsiasi livello o spettro ideologico «, ha affermato Ingrid Betancourt.

Tuttavia, ha chiarito, come ha più volte fatto, che le linee rosse per le adesioni con lei sono che i partiti e le figure politiche non hanno, ciò che lei chiama, «macchinari».

«Abbiamo avuto contatti con il Democratic Center. La verità è che per noi il bordo rosso è un macchinario. Si tratta di dibattiti che avranno internamente, ma spero che in queste elezioni potremo costruire un fronte unito per un paese, lasciando da parte i macchinari e offrendo alla Colombia una scelta», ha detto l'unica candidata presidenziale donna in questo concorso elettorale.





