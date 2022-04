Immunità ibrida: la scienza ha svelato l'importanza che i recuperati vengano vaccinati contro il COVID-19

A health worker vaccinates a person with a dose of coronavirus disease (COVID-19) vaccine at the first drive-in vaccination center in Berlin, Germany, February 10, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

Le persone che erano state infettate dal coronavirus e hanno avuto accesso a dosi di vaccini COVID-19 hanno «immunità ibrida». Esistono già 4 studi scientifici che dimostrano che questi vaccini forniscono un'importante protezione aggiuntiva a queste persone.

I vaccini hanno già dimostrato di essere molto efficaci nel proteggere le persone che non hanno mai avuto COVID-19, ma la loro efficacia nel prevenire sintomi e esiti gravi nelle persone che hanno già era stato infettato era, fino a poco tempo fa, meno chiaro.

Dopo due anni di pandemia in cui quasi 500 milioni di persone sono state infettate e il 59% dell'umanità è stato vaccinato con lo schema primario - secondo le informazioni di OurWorldInData -, gli studi hanno evidenziato l'importanza di essere vaccinati per coloro che hanno un'immunità naturale dopo si sta riprendendo dalla malattia.

Uno dei due studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet Infectious Diseases ha analizzato i dati sanitari di oltre 200.000 persone, tra il 2020 e il 2021, quando il Brasile era più colpito dal coronavirus, essendo il secondo paese al mondo con il maggior numero di decessi per COVID.

Ricercatori brasiliani hanno scoperto che nelle persone che hanno già avuto COVID-19, i vaccini Pfizer e AstraZeneca erano efficaci al 90% contro il ricovero in ospedale e la morte, il vaccino cinese CoronaVac era dell'81% e l'inoculante monodose di Johnson & Johnson era del 58%.

«Tutti e quattro i vaccini hanno dimostrato di fornire una protezione aggiuntiva significativa a quelli con precedente infezione da COVID-19", ha detto l'autore dello studio Julio Croda, dell'Università Federale del Mato Grosso do Sul.

En Brazil, encontraron que las personas que ya han tenido el COVID-19 tuvieron mejor protección tras recibir las dosis de vacunas. Se comprobó con 4 vacunas diferentes/REUTERS/Washington Alves

«L'immunità ibrida dovuta all'esposizione a infezioni naturali e vaccinazioni è probabilmente la norma in tutto il mondo e potrebbe fornire una protezione a lungo termine anche contro le varianti emergenti», ha affermato Pramod Kumar Garg, dell'Indian Institute of Translational Health Science and Technology, in un commento correlato allo studio.

Nel frattempo, un altro studio che ha utilizzato il registro nazionale svedese fino a ottobre 2021 ha rilevato che le persone guarite da COVID hanno mantenuto un alto livello di protezione contro la reinfezione fino al 20 mesi. E ha anche scoperto che le persone con immunità ibrida da due dosi di vaccini avevano un rischio di reinfezione inferiore del 66% rispetto a quelle con solo immunità naturale.

Paul Hunter, professore di medicina presso l'Università dell'East Anglia che non ha partecipato allo studio, ha detto all'AFP che i 20 mesi di «ottima protezione» dell'immunità naturale erano «molto meglio di quanto ci si aspetterebbe per il programma originale del vaccino a due dosi». Ma ha avvertito che entrambi gli studi sono stati condotti prima che la variante Ómicron diventasse dominante in tutto il mondo e che aveva «notevolmente diminuito il valore protettivo di una precedente infezione».

En Qatar, se encontró que haber tenido la infección y recibir 3 dosis, hacía que las vacunas tengan una eficacia del 77%/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh REUTERS

Uno studio condotto in Qatar e pubblicato sul sito web di pre-pubblicazione medRxiv la scorsa settimana ha rivelato la protezione offerta dall'immunità ibrida contro Ómicron. Ha scoperto che tre dosi del vaccino erano efficaci al 52% contro l'infezione sintomatica della subvariante BA.2 Omicron, ma quella cifra è salita alle stelle al 77% quando il paziente era stato precedentemente infettato.

Lo studio, che non è stato sottoposto a revisione paritaria, ha concluso che «l'immunità ibrida derivante da una precedente infezione e dalla recente vaccinazione di richiamo conferisce la massima protezione» contro le sottovarianti BA.1 e BA.2.

Sempre negli Stati Uniti, Marion Pepper, professore associato presso il Dipartimento di Immunologia presso la School of Medicine dell'Università di Washington, ha pubblicato altre ricerche sulla rivista Cell e ha spiegato perché «l'immunità ibrida» offre una protezione migliore. Hanno confrontato le differenze nella risposta immunitaria al coronavirus tra tre dosi del vaccino in 30 persone che erano state precedentemente infettate e in 24 che erano state vaccinate ma mai infettate.

Hanno scoperto che, dopo la vaccinazione, coloro che erano stati precedentemente infettati generavano più cellule B di memoria, che generano anticorpi che possono neutralizzare il virus e prevenire l'infezione. Queste cellule B di memoria nelle persone con immunità ibrida hanno anche generato una maggiore varietà di anticorpi che non solo possono neutralizzare il ceppo originale del virus, ma anche varianti più recenti come Delta e Omicron.

«Anche se la loro prima infezione è stata causata dal ceppo più antico, il ceppo di Wuhan, e il vaccino che hanno ricevuto era basato su quel ceppo, le persone con immunità ibrida sono state in grado di generare anticorpi neutralizzanti contro ogni variante», ha detto Pepper.

L'immunità ibrida ha anche generato una risposta immunitaria cellulare più specifica per combattere le infezioni virali, chiamata risposta Th1. In questa risposta, le cellule immunitarie chiamate cellule T CD4+ rilasciano segnali infiammatori, vale a dire una citochina chiamata interferone-gamma che è antivirale. È stato anche scoperto che le cellule T CD4+ di individui precedentemente infetti producono più interleuchina-10, che può sopprimere l'infiammazione e potenzialmente prevenire la patologia.

«Mentre la vaccinazione aggiuntiva è stata in grado di aumentare il numero di cellule T CD4+ in cui non erano state infettate a livelli che erano stati infettati, non è stata in grado di generare la stessa qualità della risposta delle cellule T CD4+ osservata in quelli con immunità ibrida», ha detto Pepper.

La inmunidad híbrida aumentá la producción de células T CD4+ que puede suprimir la inflamación y prevenir potencialmente la patología. (Getty Images) DrPixel | Getty Images

Diversi fattori potrebbero spiegare perché l'immunità ibrida sembra più robusta. Un fattore potrebbe essere semplicemente il tempo. In caso di esposizione a un agente patogeno, le cellule immunitarie nei linfonodi perfezionano la risposta immunitaria. Questo processo di maturazione immunitaria genera anticorpi e cellule più efficaci contro la nuova infezione.

Nel caso del gruppo di immunità ibrida, è passato un anno dal momento dell'infezione fino a quando non hanno ricevuto il vaccino. Al contrario, gli individui nel gruppo dei soli vaccini hanno ricevuto la seconda dose solo poche settimane dopo la prima dose, il che ha dato al sistema immunitario molto meno tempo per affinare la sua risposta.

Un altro fattore potrebbe essere il punto in cui il sistema immunitario interagisce per la prima volta con un agente patogeno invasore. Diverse parti del corpo hanno ambienti diversi che determinano come il sistema immunitario risponde alle infezioni. Le cellule immunitarie dei partecipanti allo studio con immunità ibrida sono state trovate per la prima volta con il virus nei polmoni e nei passaggi nasali. Al contrario, le cellule del gruppo di soli vaccini sono state trovate per la prima volta con la proteina virale nel muscolo in cui hanno ricevuto il vaccino.

“Las personas que han tenido COVID-19 deberían vacunarse sin duda alguna", dijo Marion Pepper, investigadora de EE.UU/ REUTERS/Mayela Lopez/Archivo REUTERS

L'esposizione ai polmoni e ai tessuti della mucosa, come quelli che si trovano nei passaggi nasali, è probabile che generi una migliore risposta immunitaria a un patogeno respiratorio perché le cellule possono essere trattenute meglio in queste posizioni, ha detto Pepper. Le scoperte del suo gruppo potrebbero aiutare gli scienziati a progettare vaccini che traggano vantaggio da questo effetto, come quelli che possono essere somministrati nei passaggi nasali o inalati direttamente nel polmone.

Sebbene la vaccinazione dopo una precedente infezione sembri produrre una maggiore risposta immunitaria all'infezione da SARS-CoV-2, è essenziale che le persone che sono state infettate vengano vaccinate per ottenere questo beneficio, ha consigliato il dottor Pepper. «Le persone che hanno avuto il COVID-19 dovrebbero assolutamente farsi vaccinare. Non solo l'immunità alle infezioni diminuisce nel tempo, ma è necessaria anche la vaccinazione per creare questa immunità ibrida», ha aggiunto. La sua ricerca è stata sostenuta dal National Institutes of Health, dal Burroughs Wellcome Fund ed Emergent Ventures.

Mentre l '"immunità ibrida» fornisce una protezione migliore, il capo scienziato dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il dottor Soumya Swamin, ha avvertito che si dovrebbe mantenere la prudenza. «L'immunità ibrida non significa che le persone dovrebbero abbassare la guardia con la maschera, il distanziamento e l'igiene delle mani», ha detto. La sua raccomandazione è perché non si sa per quanto tempo possa durare l'immunità naturale dall'infezione in ogni persona e inoltre i vaccini non prevengono il 100% delle infezioni. «Inoltre, una persona può avere il coronavirus anche se è vaccinata», ha detto.

