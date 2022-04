Cosa è successo a MySpace e Hi5, i social network che sono stati in grado di dominare il mondo e hanno fallito

La crescita dei social network è stata decisamente esponenziale negli ultimi anni, semplicemente dando un'occhiata 15 anni fa per rendersi conto di quanto siano cambiati, vedere quali sono caduti in arrivo e tutti i nuovi progetti che oggi sono indispensabile nella routine quotidiana delle persone

La stragrande maggioranza è stata in grado di vedere la crescita di giganti come Facebook, oltre ad avere sicuramente record Hi5 o MySpace. Successivamente, Infobae porta due dei social network più popolari che non sono più disponibili, ma sono stati pionieri nel connettere le persone attraverso Internet.

Cosa è successo a MySpace e perché non ha avuto successo nell'ascesa dei social media

Myspace era una piattaforma nata nel 2003, che nel corso degli anni ha conquistato la gloria tra la popolazione. Otto anni dopo il suo debutto, la rete ha avuto 33 milioni di visitatori negli Stati Uniti.

Dal 2005 al 2008, Myspace è diventato il social network più visitato al mondo perché è stato anche uno dei primi. Tuttavia, con l'emergere di nuove pagine e portali, la loro popolarità è diminuita notevolmente, soprattutto in America Latina.

Red social MySpace. (foto: MuyComputer)

Nonostante sia rimasta tra le piattaforme più visitate, tutto è cambiato con la presenza di Facebook, creato da Mark Zuckerberg. Tale è stato l'impatto dopo l'arrivo del nuovo social network che i lavoratori della piattaforma sono passati da 1600 a soli 200 in due anni.

La piattaforma di blog fotografici era molto popolare tra gli adolescenti; sebbene fosse disponibile per tutte le persone con indirizzi e-mail. MySpace aveva sede in Argentina e questo ha aiutato in modo significativo il fatto che la maggior parte dei suoi utenti provenisse dall'America Latina, così come Hi5, di cui parleremo più avanti

Oltre alle funzionalità di condivisione delle foto, il sito Web disponeva di servizi come messaggi privati e impostazioni della dimensione del carattere, sfondo e colore dei collegamenti.

MySpace. (foto: iSenaCode)

Un'altra caratteristica di questo social network era quella di inserire un'immagine e un elenco di file con fattori più importanti nella vita personale delle persone; come sport, programmi televisivi, musica e collegamenti che l'utente visitava regolarmente.

Un'altra informazione importante che non ha gradito molto gli utenti della piattaforma, è che MySpace ha stretto un accordo con Google, che ha raddoppiato il numero di annunci sul suo sito. Rispetto all'offerta semplificata di Facebook, l'affollato design degli annunci di MySpace era letteralmente un pugno nell'occhio.

Anuncios en MySpace. (foto: El Economista)

E cosa è successo a Hi5, il social network che ha conquistato l'America Latina

Il social network fondato da Ramu Yalamanchi è stato creato nel 2003 con successo mondiale, accumulando più di 70 milioni di utenti registrati 4 anni dopo. Al suo apice, la piattaforma è diventata uno dei 40 siti web più visitati al mondo, soprattutto in America Latina.

Perfil de un usuario en Hi5. (foto: Aweita)

Tuttavia, la sua popolarità ha rifiutato di diventare un'idea completamente diversa: lo sviluppo di videogiochi. Nel 2010, hi5 ha cessato di essere un social network ed è entrato a far parte dell'universo del social gaming; tuttavia, dopo aver registrato quasi 3 miliardi di visite al mese, il sito è sceso a soli 46 milioni. Per questo motivo, è stato venduto a Tagged.

Quindi, quando una persona preme il seguente link, si renderà conto che l'interfaccia non è più la stessa. Quando si tenta di accedere e recuperare l'account, viene indicato che la posta non è più attivata. Ma puoi comunque creare un nuovo profilo.

Hi5. (foto: Hi5)

Sono disponibili cinque opzioni, che sono Know Me, Explore, Inbox, Play e Profile:

- Conoscermi è come Tinder; appaiono profili che possono essere accettati o rifiutati.

- In Sfoglia ci sono diversi profili, puoi selezionarne uno e contattare quella persona.

- Play è la sezione giochi.

- La posta in arrivo è costituita da messaggi diretti e il profilo è il profilo dell'utente.

Quindi, se in un determinato momento un utente ha pensato alla possibilità di recuperare le tue foto, non è più possibile.

Tutto ciò che rimane è il ricordo degli anni in cui Hi5 è stato utilizzato, quando gli scolari tornavano a casa da scuola e potevano passare ore davanti al computer modificando il profilo con diverse opzioni per impostare lo sfondo, abiti lunghi, GIF, tra gli altri strumenti.

CONTINUA A LEGGERE