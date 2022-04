Alejandra Azcárate e suo marito Miguel Jaramillo parlano per la prima volta del caso del narcoplano

La comica Alejandra Azcárate e suo marito Miguel Jaramillo erano in un'intervista su RCN News parlando per la prima volta del caso dell'aereo carico di cocaina che ha trasformato la coppia sotto i riflettori dei media lo scorso anno.

È importante ricordare che la controversia è iniziata dopo che le autorità hanno trovato in un aereo quasi 500 chili di cocaina e con più di 100 milioni di pesos in contanti dopo che è atterrato sull'isola di Providencia. A quel tempo, diversi media hanno indicato che il mezzo di trasporto aereo faceva parte della società Interandes Helicopteros S.A.S., di cui Jaramillo era socio.

Sebbene Azcárate avesse fatto riferimento alla questione sui suoi social network, ma non in modo approfondito, suo marito non aveva dato spiegazioni all'opinione pubblica fino ad oggi. Jaramillo spiegò per primo di non aver mai posseduto l'aereo.

«Il vero proprietario è il signor Fernando Escobar, che all'epoca era il mio socio nella società Interandes», ha detto l'uomo d'affari. Sfortunatamente, l'esercizio dei media, in modo irresponsabile, ha definito quell'aereo «il narco-piano del marito di Azcárate» ed è così che è rimasto».

Il direttore di RCN News, José Manuel Acevedo, ha sottolineato che, sebbene ciò sia vero, ci sono stati alcuni documenti che hanno dimostrato che Jaramillo era un partner della società proprietaria dell'aereo. «A quel tempo ero azionista di quella società», ha detto il marito di Azcárate; tuttavia, ha chiarito di aver presentato documenti all'ufficio del procuratore generale attestanti che cinque mesi prima della controversia aveva cessato di essere il legale rappresentante e azionista della società. «Il mio unico errore è stato quello di non assicurarmi che il mio account registrasse questi verbali», ha aggiunto.

La viralità di Alejandra Azcárate sui social network

«Siamo andati a letto una domenica come pubblicista e artista, e lunedì ci siamo svegliati nella categoria dei gangster», ha detto anche l'attrice al media. Azcárate ha detto di provare «molta rabbia e indignazione per ciò che quelle persone ci hanno fatto» e ha assicurato che Fernando Escobar, che sarebbe stato il vero proprietario dell'aereo, «non si è assunto la sua responsabilità né pubblicamente né privatamente».

È importante notare che Alejandra Azcárate ha prestato particolare attenzione nel maggio 2021 alla situazione e ha persino menzionato che, a causa del tono sarcastico che di solito gestisce sul posto di lavoro, «c'era quel senso di karma» di fronte alla situazione; «ma non ho mai usato il mio sarcasmo o il mio lavoro per sparare qualcuno a titolo personale», ha detto.

In effetti, suo marito ha indicato nell'intervista che l'87% degli attacchi che l'attrice ha ricevuto provenivano da uomini, una statistica che la coppia ha ottenuto dopo aver analizzato le loro reti. «Siamo un paese di sessisti e non possiamo sopportarlo quando una donna con atteggiamento e coraggio dice davvero le cose come sono», ha detto Jaramillo.

L'intervista parlava anche della frase virale che la presentatrice ha detto in uno dei suoi video: «Sono venuta dal provare gli scantinati dell'inferno» e ha detto che non si pente di averlo detto: «Amo la mia frase, mi affascina. Cioè, è così potente che è diventata un'espressione popolare e mi è piaciuto essere deriso, perché è a questo che serve la sfortuna, per cercare di ottenere la mancia, se non come sopravvivere».

