Il Tesoro ha riconosciuto che c'è già una carenza di benzina al confine settentrionale del paese

Brutte notizie per gli automobilisti al confine nord del Paese. Il Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) ha riconosciuto questo sabato pomeriggio che c'è già una carenza di benzina nella regione.

In una dichiarazione, l'agenzia ha spiegato che ciò è dovuto a uno squilibrio tra domanda e offerta. Nelle ultime settimane, i cittadini degli Stati Uniti hanno attraversato il confine per caricare i loro carri armati in Messico, perché il prezzo del carburante è più basso grazie agli stimoli fiscali.

Inoltre, sono stati segnalati problemi di approvvigionamento a causa del fatto che gli importatori hanno smesso di acquistarli, quindi l'alternativa per le stazioni di servizio nella regione è acquistare il prodotto di Petroleos Mexicanos (Pemex), che è stata una sfida.

L'annuncio arriva poche ore dopo che la stessa istituzione indicherà che durante la settimana dal 2 all'8 aprile non applicherà incentivi fiscali tramite IVA e ISR agli importatori e alle raffinerie che vendono benzina nella striscia di confine.

Ecco perché i prezzi del carburante dovrebbero aumentare ancora di più nei seguenti comuni:

Spiagge di Tijuana, Rosarito, Tecate e Mexicali in Bassa California; San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Generale Plutarco Elías Calles, Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa Cruz, Canaanea, Naco e Altare a Sonora.

Inoltre, Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaga, Ascensione, Juarez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe e Coyame del Sotol in Chihuahua; Piedras Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo, Acuna, Jimenez e Guerrero a Coahuila.

Il comune di Anahuac a Nuevo León; e i comuni di Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Valle Hermoso, Reynosa, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Rio Bravo, Matamoros e Miguel Alemán a Tamaulipas.

Nonostante l'aumento, il costo sarà comunque inferiore rispetto agli Stati Uniti.

Vale la pena ricordare che l'applicazione dello stimolo fiscale alla benzina ha inizialmente risposto alla strategia del governo federale per mitigare il fenomeno che si è verificato negli ultimi anni in cui i messicani sono entrati negli Stati Uniti per fare rifornimento a un prezzo migliore. Ora, viceversa.

Per mesi negli Stati Uniti, il prezzo della benzina, come in molte parti del mondo, non ha smesso di aumentare. Da gennaio 2021 a quest'anno è aumentato del 40%, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti.

Ma l'inizio dell'invasione della Russia - il terzo produttore mondiale di greggio - dell'Ucraina poco più di un mese fa ha fatto salire il prezzo alle stelle. E da allora batte i record.

A questo proposito, il presidente Joe Biden ha avvertito le compagnie petrolifere di non essere soddisfatte dei «profitti record» derivanti dall'aumento dei prezzi.

«Nessuna azienda statunitense dovrebbe approfittare della pandemia o delle azioni di Vladimir Putin per arricchirsi a spese delle famiglie americane», ha detto.





