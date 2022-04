Ha violato il sito di una compagnia aerea per localizzare il suo bagaglio smarrito

La storia di Nandan Kumar, un ingegnere che ha hackerato il sito di una compagnia aerea per recuperare la sua valigia, è trascesa sui social media, diventando virale, mentre metteva l'azienda tra la spada e il muro dopo aver denunciato la sua carenza nell'area del servizio clienti e della sicurezza informatica.

Era il 28 marzo quando l'ingegnere e programmatore del software Java ha aperto un thread sul suo Twitter per raccontare la sua esperienza di viaggio e la risoluzione dei problemi con la compagnia aerea IndiGo.

Ha riferito di aver viaggiato da Patna a Bangalore, in India, con il volo 6E-185, quando la compagnia aerea ha commesso un errore inviando la sua valigia a un altro passeggero e viceversa. Ha detto di poterlo capire perché entrambe le borse erano uguali, tranne qualche piccola differenza. Ha assicurato di non aver prestato molta attenzione ai dettagli del bagaglio perché si fidava molto dell'azienda e credeva che tutto fosse in ordine.

(Foto: Twitter/@_sirius93_)

Fu fino al suo arrivo a casa che sua moglie gli disse che la valigia che avevano portato aveva un aspetto diverso dalla sua, inoltre non usavano le cravatte per chiuderla. A quel tempo chiamò la compagnia aerea per segnalare il problema.

Tuttavia, la risposta del servizio clienti non è quella che ti aspettavi, in quanto non hanno fornito un aiuto immediato per recuperare i bagagli.

Maletas que la aerolínea mandó a destinos diferentes (Foto: Twitter/@_sirius93_)

Sebbene non gli abbiano dato una soluzione rapida e si siano rifiutati di fornirgli i dettagli di contatto di chi aveva preso la sua valigia, ha aspettato, poiché i membri del servizio clienti gli hanno detto che lo avrebbero chiamato quando avrebbero contattato l'altro passeggero.

Dopo una giornata di attesa, non ha ricevuto alcuna chiamata, così ha deciso di agire sulla questione e ha iniziato a indagare all'interno del sito della piattaforma IndiGo, cercando di trovare da solo il passeggero che aveva la sua valigia.

«Così, oggi mattina ho iniziato a fare ricerche sul sito web di Indigo testando il PNR del co-passeggero che era scritto sull'etichetta del bagaglio nella speranza di ottenere l'indirizzo o il numero provando diversi metodi come il check-in, la modifica della prenotazione, l'aggiornamento del contatto, ma non c'è stata fortuna».

Ma questo non lo ha fermato, poiché dopo diversi tentativi falliti il suo istinto di sviluppatore lo ha portato a premere il pulsante F12 sul suo computer e ad aprire la console degli sviluppatori IndiGo sul sito Web in cui è iniziato l'intero flusso di registrazione.

(Foto: Captura de pantalla)

Dopo aver scoperto le informazioni, ha preso nota dei dettagli di contatto e ha deciso di chiamare l'altra persona per cambiare le valigie. Ha spiegato che fortunatamente il passeggero gli ha risposto ed era a circa 7 chilometri di distanza in modo che potessero concordare un punto centrale per vedersi.

Nel luogo dell'incontro ha spiegato cosa era successo e come ha trovato il suo contatto. Inoltre, ha affermato che l'altra persona gli ha detto di non aver ricevuto alcuna chiamata dalla compagnia aerea e di non essersi reso conto che la valigia non era sua.

Poiché è stato molto facile per lui trovare informazioni personali sul sito Web, ha formulato alcune raccomandazioni sulla sicurezza informatica alla compagnia e ha consigliato ai passeggeri di non condividere foto della loro carta d'imbarco o dettagli del loro codice di prenotazione sui social media o altri dati sensibili.

