Semaforo COVID-19 in Messico: l'intero Paese continuerà in verde

Il Ministero della Salute (SSA) ha aggiornato questo venerdì il settimo semaforo epidemiologico del Coronavirus (COVID-19) del 2022, che entrerà in vigore dal 04 al 17 aprile.

Attraverso il sito ufficiale, il governo del Messico ha indicato che il paese sarà colorato come segue:

Per la quinta volta consecutiva, non ci sarà uno stato «rosso» (massimo rischio di contagio). L'ultimo era stato Aguascalientes più di due mesi fa, ed è stato l'unico a scendere a quel livello dopo cinque mesi (da agosto 2021 a gennaio).

Né ci sarà alcuna entità in «arancione» (rischio alto) o «giallo» (rischio moderato). Vale la pena ricordare che fino a un mese fa solo Queretaro era a quest'ultimo livello.

Ciò significa che, per la seconda volta consecutiva, tutti i 32 stati del Paese saranno «verdi» (a basso rischio).

Casos activos por estado (Captura de pantalla: SSA)

Ciò conferma la fine della «quarta ondata» di contagio che la variante Ómicron ha portato con sé all'inizio dell'anno. Nei giorni scorsi diversi stati hanno addirittura annunciato il ritorno a tutte le attività e l'uso delle mascherine solo in spazi chiusi. Tuttavia, le autorità sanitarie hanno sottolineato l'importanza di non abbassare la guardia e di farsi vaccinare con la dose di richiamo di fronte a un possibile aumento.

I quattro elementi valutati per determinare il colore del semaforo in ciascuna entità sono: la percentuale di occupazione dei letti in terapia intensiva, percentuale di casi positivi di coronavirus; andamento dei posti letto occupati e andamento dei casi positivi; cioè il comportamento atteso in base ai numeri attuali, che è calcolato dal Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia (Conacyt).

Il Ministero della Salute ha riferito che questo venerdì ci sono state 2.538 infezioni e 111 decessi a causa della malattia.

(Captura de pantalla: SSA)

Secondo la dichiarazione tecnica quotidiana, ci sono attualmente circa 8.876 casi attivi della malattia nel paese; cioè pazienti che hanno iniziato a presentare sintomi negli ultimi 14 giorni (dal 19 al 1 marzo 2022).

Le entità con il maggior numero di casi attivi di SARS-CoV-2 in ordine decrescente sono: Aguascalientes, Baja California Sur, Città del Messico, Colima, Campeche e Veracruz.

Per quanto riguarda la disponibilità ospedaliera, l'occupazione media dei letti generali nei centri sanitari è del 6% e del 4% per i letti di terapia intensiva.

Il Messico è attualmente il quinto paese al mondo con il maggior numero di morti a causa del coronavirus, solo al di sotto di Stati Uniti, Brasile, India e Russia; ed è il numero 17 per numero di infezioni, secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

(Captura de pantalla: SSA)

Per quanto riguarda la vaccinazione di richiamo contro SARS-CoV-2, l'agenzia ha riferito che esiste un'applicazione di 9.832.380 a persone di età pari o superiore a 60 anni (75% dei progressi); 13.634.310 milioni a quelli nella fascia di età 40-59 (51%); e 13.133.658 milioni a persone di età superiore ai 18 anni (46%).

Questo giovedì, solo 31 marzo, sono state somministrate 295.748 iniezioni. La vaccinazione continua per le persone in ritardo e i giovani di età compresa tra 14 e 17 anni, così come l'applicazione del richiamo a quelli di età superiore ai 18 anni.





