Ondata di caldo in Messico: in quali stati prevarranno temperature tra i 30 e i 45 gradi questo fine settimana

L'ondata di caldo manterrà un ambiente pomeridiano da caldo a molto caldo in gran parte del territorio nazionale, ha riferito il National Weather Service questo sabato mattina.

Secondo l'agenzia, l'ondata di caldo lascerà temperature tra i 30 ei 45 gradi in diversi stati della Repubblica, tuttavia, durante le prime ore di domenica ci sarà un ambiente freddo nelle montagne di Mesa del Norte e Mesa Central, a causa della perdita di calore causata dalla predominanza di cieli sereni.

Pertanto, i sistemi meteorologici avranno i seguenti effetti sul territorio dalle 14:00 di sabato 2 aprile alle 08:00 di domenica 03 aprile:

La ola de calor dejará temperaturas de entre 30 a 45 grados en varios estados de la República (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Temperature massime da 40 a 45 °C: Michoacan, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Campeche e Yucatan.

Temperature massime da 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosi, Hidalgo (nord), Queretaro (nord), Guanajuato, Stato del Messico (sud-ovest), Puebla (nord e sud-ovest), Chiapas, Tabasco e Quintana Roo.

Temperature massime da 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes e Città del Messico.

Mentre le temperature minime per l'inizio della domenica sono:

Temperature minime da -10 a -5 °C: zone montuose di Chihuahua e Durango.

Temperature minime da -5 a 0 °C: zone montuose di Sonora, Zacatecas e Stato del Messico.

Los sistemas meteorológicos tendrán los efectos en el territorio desde las 14:00 horas del sábado a las 08:00 horas del domingo 03 de abril (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Temperature minime da 0 a 5 °C: zone montuose della Bassa California, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla e Tlaxcala.

Gelate per domenica presto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango e Zacatecas.

Il National Meteorological Service ha anche annunciato che durante questo periodo il 40° fronte freddo si estenderà sul nord del Messico, in interazione con un canale a bassa pressione che si estende sulla Mesa del Norte e sulla Mesa centrale, con la corrente a getto subtropicale.

L'agenzia ha indicato che ciò causerà piogge e rovesci sparsi accompagnati da scosse elettriche nel nord-est e nell'est della Repubblica, con possibili grandine che cadono principalmente a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e San Luis Potosí, oltre a forti raffiche di vento sulle entità della Mesa del North.

Nel frattempo, l'ingresso di umidità dall'Oceano Pacifico, dal Golfo del Messico e dal Mar dei Caraibi causerà piogge con rovesci isolati nel sud-est del paese e nella penisola dello Yucatan:

El frente frío número 40 se extenderá sobre el norte de México (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Intervalli doccia: Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Puebla, Veracruz, Tabasco e Chiapas.

Piogge isolate: Hidalgo, Tlaxcala, Campeche e Quintana Roo.

Il National Weather Service ha spiegato che questo sabato è previsto nella Valle del Messico un cielo medio-nuvoloso nel pomeriggio, così come un ambiente da caldo a caldo e con piogge isolate a Città del Messico e nello Stato del Messico. Oltre alla componente meridionale vento da 10 a 20 chilometri all'ora con raffiche di 40 km/h.

Nella capitale del paese è prevista una temperatura minima compresa tra 11 e 13° C e un massimo di 30-32° C; per la capitale dello Stato del Messico, è prevista una temperatura minima compresa tra 3 e 5° C e un massimo di 25-27° C.

Se pronostica en el Valle de México cielo medio nublado en horas de la tarde (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Nel Golfo del Messico, è previsto un cielo semi-nuvoloso con possibilità di rovesci a Tamaulipas e Veracruz, così come piogge isolate a Tabasco e possibile grandine a Tamaulipas.

Mentre nella tabella settentrionale: cieli nuvolosi e rovesci a Nuevo León e San Luis Potosí, così come piogge isolate a Coahuila con scosse elettriche. Un'atmosfera da calda a calda è prevista a Chihuahua, Durango e Zacatecas.

Tavolo centrale: cielo parzialmente nuvoloso con rovesci a Puebla e piogge isolate a Hidalgo e Tlaxcala; vento con raffiche fino a 50km/h a Guanajuato, Querétaro e Puebla.

