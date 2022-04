I collettivi di Sonora chiedono la rimozione di Claudia Pavlovich da console del Messico a Barcellona

Rappresentanti di vari movimenti sociali hanno chiesto questo venerdì attraverso una dichiarazione che l'ex governatrice del PRI dello stato di Sonora, Claudia Pavlovich, sia rimossa dall'incarico di console del Messico a Barcellona, in Spagna, a causa della «corruzione, omissione e negligenza» che l'ha segnata amministrazione (2015-2021).

Rappresentanti di vari movimenti sociali hanno convocato l'incontro dei movimenti sociali di Sonora, nella città di Hermosillo, capitale dello stato, il 24, 25 e 26 marzo di quest'anno.

I gruppi hanno concordato di formare il Fronte Sonora per chiedere che le richieste e le richieste davanti al governo statale e federale contenute in una dichiarazione fossero affrontate «in modo accurato e rapido».

Il primo punto della dichiarazione chiede che il governo del presidente Andrés Manuel López Obrador respinga il PRI, poiché, secondo le accuse, nella sua amministrazione regnavano «la corruzione e l'omissione di fronte alla violenza» causate dalla criminalità organizzata.

Durante l'amministrazione di Pavlovich, l'entità divenne uno degli stati più violenti e oggi alcune delle sue città, come Ciudad Obregón o Caborca, sono tra le più violente del paese.

Organizzazioni, tra cui sindacati minerari e gruppi contadini, hanno denunciato che durante l'amministrazione dell'ex governatore, uno dei suoi zii è stato autorizzato a sequestrare illegalmente terreni appartenenti a un grande ejido.

L'ejido, chiamato Bajío, vinse 67 processi contro diversi minatori.

Inoltre, i gruppi hanno anche chiesto che fossero chiariti gli omicidi di Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz e María de Jesús Gómez Vega, membri di questo ejido.

Il 17 gennaio, il ministero degli Esteri messicano ha proposto Pavlovich come nuovo console a Barcellona.

La nomina ha suscitato polemiche, come sottolineato da alcuni presunti atti di corruzione.

Il 28 febbraio, un gruppo di genitori di bambini morti nell'incendio dell'asilo nido ABC di Sonora nel 2009 ha chiesto all'ambasciata di Spagna in Messico di respingere la nomina dell'ex governatrice Claudia Pavlovich a console a Barcellona.

Il processo di impeachment di Claudia Pavlovich non ha potuto aver luogo e rimanere «nel congelatore legislativo», ha detto il leader federale del National Action Party (PAN), Marko Cortés.

Ha osservato che Morena ha attualmente la maggioranza alla Camera dei Deputati, quindi la richiesta di impeachment dell'ex governatore presentata da Gildardo Real Ramírez, leader statale del PAN, non potrebbe mai essere portata avanti.

Ha anche sottolineato che, in questa situazione, il governatore Alfonso Durazo aveva un patto di impunità con lei, in modo che la presunta diversione di 8 miliardi di pesos non potesse mai essere assicurata alla giustizia.

Ciò potrebbe comportare una pena massima di 16 anni di carcere, così come la morte civile a Sonora, che squalificherebbe Pavlovich Arellano dal servizio pubblico per 50 anni, a causa della presunta diversione di risorse pubbliche.





