Ernestina Godoy ha detto di essere stata ingannata dai subordinati che hanno favorito l'ex magistrato accusato di abusi sessuali

Un anno dopo che il procuratore di Città del Messico Ernestina Godoy Ramos ha saputo delle irregolarità interne da parte del personale sotto il suo comando, non ci sono ancora state conseguenze contro coloro che hanno fatto pressioni contro l'ex magistrato Manuel Horacio Cavazos López, accusato di abusi sessuali contro le loro due figlie minori.

Ad oggi, non ci sono ancora risposte al processo, nonostante il riconoscimento e le rivelazioni della Procura della Repubblica, che ha deciso di opporsi al mancato esercizio del procedimento penale, così come l'approccio in un incontro diretto con il pubblico ministero e Laura Borbolla Moreno, coordinatore generale dell'Investigation of Gender Crimes and Care a Victims.

In una chiamata a cui Infobae Mexico ha avuto accesso e il documento preparato sul disaccordo, l'agente ministeriale Carolina Espinoza Espinoza ha detto di essersi opposta alla decisione di non avviare il processo per determinare le responsabilità dell'ex funzionario della Corte superiore di giustizia di Città del Messico (TSJCDMX).

Ma l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJCDMX) ha ignorato l'analisi del funzionario responsabile della questione e ha cambiato le risoluzioni. Nel marzo dello scorso anno, hanno dichiarato il loro licenziamento, perché mancavano elementi a sostegno delle accuse davanti a un giudice. Sostenevano di aver esaurito tutti i rimedi a loro disposizione.

Mariel Albarrán, che chiede giustizia per le sue due bambine dalla fine del 2019, ha dichiarato in un'intervista che Carolina Espinoza l'ha cercata per farle sapere delle pressioni subite da Daniel Osorio Roque, capo del Coordinamento dei pubblici ministeri Assistenti al pubblico Procura, che ha respinto le irregolarità nel caso.

Oltre ai doveri di Eduardo Emilio Centeno Domínguez, che guidava la cosiddetta procura «A». La madre delle ragazze ha chiesto al funzionario di denunciare le coercizioni dei suoi superiori, di uscire con la fronte alta sottolineando l'ingiustizia fin dalle istanze stesse che devono cercarla. Ma la Procura ha detto che ci avrebbe pensato, perché potrebbe essere nei guai e gli spazi di lavoro gli sarebbero stati chiusi quando si trovava di fronte all'istituzione.

Nel marzo dello scorso anno, quando il procuratore della capitale è venuto a conoscenza delle anomalie all'interno dell'unità a suo carico, ha detto di sentirsi ingannata dai junior e sorpresa, perché non era a conoscenza della questione, come ha raccontato a questo media la madre delle ragazze, che l'ha sollevata direttamente e con reclami formali.

Le autorità FGJCDMX hanno chiesto a Mariel Albarrán di non fare molto eco sulla stampa della somma delle modifiche ministeriali da lei identificate a favore di Cavazos López. Ma ha espresso il disordine procedurale in un'udienza e deve affrontare fino a due denunce su quattro presentate nell'ufficio della capitale, più un'altra che si è intensificata all'ufficio del procuratore generale.

Tutto, per esaurirlo e lasciarlo desistere, perché ha combattuto con gli amparos e sono state stabilite altre alterazioni sulle stesse risorse di difesa. Ad esempio, prova a utilizzare la testimonianza del pediatra e la cartella clinica delle ragazze fornite dallo specialista.

Quando il medico è apparso dopo mesi, ha deciso di prenotare per testimoniare e gli avvocati e l'FGJCDMX hanno chiuso la cartella di ricerca che era stata precedentemente persa. In assenza di azioni criminali, ci sarà una sfida per questo caso coinvolto.

Inoltre, nel marzo 2021, falsi ufficiali della polizia investigativa si sono fatti avanti per chiedere informazioni specifiche sulle persone che vivevano nella casa di Mariel Albarrán. I presunti ufficiali hanno detto all'ufficiale di sorveglianza che avrebbero rispettato un mandato di arresto per Oscar Manuel.

Quando si inviano i dettagli della targa, il numero economico e ulteriori dettagli dell'evento, la Commissione per i diritti umani ha chiesto alla FGJCDMX di riferire le ragioni, ma tutto indica il fatto che gli uomini non erano ufficiali ministeriali. Per questo motivo, la madre dei minori ha ritenuto responsabili l'ex magistrato e i suoi avvocati.

Mariel Albarrán ha ottenuto un amparo lo scorso ottobre per riaprire il processo contro l'ex magistrato, tuttavia, ha presentato ricorso che consentirebbe l'analisi del fondo del caso. Quest'ultimo potrebbe essere risolto entro la fine del mese, in modo che non ci sia spazio per una risoluzione locale e l'avvio di un procedimento penale contro Manuel Horacio Cavazos López sia escluso.

Nel frattempo, sono pendenti anche le indagini contro José Manuel Fuentes Cruz, che ha aperto la cartella di ricerca il 23 settembre 2019 in quanto responsabile del turno. Questo soggetto ha cambiato il suo distacco due volte per trovarsi in tre posizioni vicine al caso, in cui vuole continuare ad avere influenza.

In precedenza, ci sono voluti tre mesi per inviare la cartella al tavolo di elaborazione dopo l'arrivo dell'intervista scritta di Cavazos López e senza nemmeno aver analizzato l'audio in cui i minori narrano di essere stati vittime di crimini sessuali. Quel tempo di attesa sarebbe stato per l'ex magistrato a preparare la sua difesa, dal momento che aveva accesso agli audio, secondo Mariel Albarrán, forniti da Fuentes Cruz.

I documenti consultati da Infobae Mexico indicano che questo funzionario ha un registro delle azioni per le quali è stato persino sanzionato per la perdita di kit investigativi che hanno impedito il perseguimento della giustizia in un caso che si è verificato. nel 2011. È stato punito solo con una sospensione di cinque giorni fino al 2016.

Oltre a questo, aveva già un record di fallimento amministrativo disciplinare nell'organo di controllo interno, consistente in un rimprovero pubblico nel fascicolo CI/PGJ/D/0817/2007. Quindi, José Manuel Fuentes Cruz ha continuato a impegnarsi in una condotta che avrebbe causato carenze nella corretta amministrazione della giustizia.

Il caso rimane irrisolto, nonostante la somma delle irregolarità interne, così come tre registrazioni che sentono persino la voce dell'ex magistrato, il referto medico, le sentenze FGJCDMX, i rapporti sui sintomi delle vittime, i rapporti indipendenti e, soprattutto, la testimonianza delle ragazze.

«Ci sono alcuni audio in cui le mie figlie con voce viva narrano l'introduzione di dita e aggressioni. Audio in cui le mie figlie, la prima di loro, piange chiedendomi di andare a prenderla nel luogo in cui si trovava, con il suo aggressore, con suo padre. Oggi so che stava piangendo perché l'ha aggredita in un bagno pubblico», ha detto Albarrán nel marzo 2021.

I crimini sono stati commessi più volte: a casa delle ragazze, in un parco, nel dipartimento di Cavazos López e nel suo furgone, quando le ha lasciate a scuola; come registrato nelle indagini che sono state indirizzate dalla madre dei minori a questo mezzo.

Manuel Horacio Cavazos López cerca di tornare alla carica nonostante le accuse a cui è stato sottoposto e ha usato domande riconvenzionali e intimidazioni contro la sua ex moglie. Voleva persino sostenere la sua difesa sostenendo che i minori erano stati addestrati in ciò che raccontavano sullo stupro.

Da quando è stato licenziato nel febbraio 2020, è stato protetto per essere ratificato nella sua posizione, questa volta, a vita. Gli è stata negata la tacita ratificazione, ma gli è stato concesso che il Congresso della capitale ha motivato il fatto di non tenerlo in carica, cosa che è stata contestata ed è pendente.

Con tutto ciò, Mariel Albarrán sottolinea le estensioni dell'accesso alla giustizia in una collusione di autorità che cercano di proteggersi a vicenda. Nel frattempo, la procura della capitale non ha fornito una risposta tempestiva quando è stata consultata sui procedimenti interni contro i dipendenti pubblici menzionati nel caso in esame.

