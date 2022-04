Manu Ginobili è entrato ufficialmente nella Hall of Fame: come, perché e cosa significa

Puoi sempre essere più grande...

Sembra che questo non sia il caso di Emanuel David Ginobili. Ma oggi si è dimostrato valido quando è stato annunciato ufficialmente come uno dei cinque nuovi membri (è affiancato dagli ex giocatori Tim Hardaway e Swin Cash e dagli ex allenatori George Karl e Bob Huggins) della leggendaria Springfield Hall of Fame. Perché questo è davvero grande, per quello che è ma anche per il simbolico. È, niente di meno, che un argentino riconosciuto dall'élite e all'interno del paese che ha governato la pallacanestro dalla sua nascita, 131 anni fa. È anche una riaffermazione che questo argentino appartiene all'élite mondiale di questo sport. È anche uno di quei punti di riferimento che ci invitano, ancora una volta, a intraprendere una carriera che aveva molto più di titoli, anelli, premi, numeri e record, che ci costringono a tuffarci in una traiettoria che lo immortala come uno diverso, senza essere uno dei migliori della storia... Pensare al perché e al modo in cui l'ha fatto. Per noi, per lo sport argentino, è un'altra pietra miliare che lo colloca nell'Olimpo degli Dei, che lo conferma come un atleta unico, ideale, sognato, qualcosa che lo rende anche, grazie al suo comportamento incontaminato, un esempio per il nostro Paese, un simbolo che possiamo, essendo come lui, tutte le volte che vorremmo essere e non possono essere argentini...

Un altro passo verso l'eternità di un bambino che sognava a malapena di essere alto — da ragazzo faceva fatica a crescere in altezza fino a quando non colpì lo scatto — e giocare, come i suoi fratelli, nella nostra National League. Che in seguito, nel tempo, si è entusiasmato per la Nazionale - ha raggiunto il Major solo all'età di 21 anni - o magari gioca all'estero. Ma mai tanto, né vicino, ammesso da se stesso e dai suoi cari. Se MG vinse il suo primo torneo all'età di 22 anni, in Italia... Se a Bahía Blanca, all'età di 15 anni, è stato addirittura tagliato fuori da una selezione di cadetti ed è andato alla discesa con il suo club di quartiere, Bahiense del Norte, quando aveva 17 anni, dolore che ha sopportato piangendo, chiuso nella sua stanza per ore. Stiamo parlando di un ragazzo che non è nato predestinato a diventare una star mondiale, come se fosse capitato a un LeBron, a Jordan, a Kobe, a Messi o a Maradona. Manu, più di chiunque altro, è stato costruito così com'è oggi. Ed è diventato un Lord of Talents perché alcuni di loro erano, ovviamente, nati, ma la maggior parte, in realtà, li ha lavorati con la sua disciplina, professionalità, passione e determinazione, una combo che ispira ed emoziona anche chi non segue così tanto il basket.

Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama

Ma dobbiamo tornare alle informazioni, che dicono che il bahiano è riuscito nel suo primo anno di selezione — devono passare tre anni dal suo pensionamento. Ci sono personaggi nella storia che non ce la fanno mai. Infatti, è solo il terzo giocatore sudamericano — dietro ai brasiliani Oscar Schmidt e Ubiratan Pereira — e il primo latino ispanofono ad entrare in questo posto che immortala. E altri richiedono anni: ad esempio, in questa edizione, Rip Hamilton, Chauncey Billups e Michael Finley sono stati lasciati fuori, con pergamene importanti. Manu è riuscito nella sua prima domanda. Qualcosa che accade raramente, tranne nei casi in cui il suo arrivo è praticamente unanime, come è successo con il bahiano.

Una trayectoria que ni el propio Manu soñaba cuando empezó a tirar al aro

La difficoltà nel raggiungere il privilegio è importante perché devi passare tre filtri. Infatti, voti di varie commissioni composte da specialisti. Prima ti nominano, come è successo lo scorso dicembre, con lui e altri 48 candidati. Poi c'è il Comitato Onori, che decide i finalisti. Sono necessari diciotto dei 24 voti degli specialisti che lo compongono. MG20 lo ha approvato, a febbraio, quando 10 dei 49 sono stati eletti a priori. E ora è stata la volta del Consiglio di amministrazione chiamato Consiglio di fondazione, composto da persone già incluse nell'HOF, giornalisti e specialisti. Anche in questo caso ha dovuto avere almeno 18 voti (su 24). E ancora una volta ha superato il taglio comodamente, ha detto una fonte importante a Infobae. I membri erano tenuti a rivedere ogni finalista, i loro meriti, azioni o dichiarazioni. Se si ritiene che uno di questi abbia danneggiato l'immagine o l'integrità del gioco, con atteggiamenti immorali, etici o addirittura problemi di giustizia, potrebbe essere rimosso dall'elenco. Anche se fosse una crepa...

Ovviamente, con un comportamento senza macchia, niente di tutto questo potrebbe succedere a Manu. Al contrario, è stato molto positivo per loro tenerne conto. E, inoltre, il suo curriculum è rimasto... Perché devi sapere che, nonostante sia negli Stati Uniti, la Hall of Fame del basket analizza tutti i meriti, non solo quelli di quel paese, nella NBA o nella NCAA, per caso. L'epica carriera NBA di Ginobili, con quattro anelli, due selezioni All Star, un quasi MVP, un premio come miglior sesto uomo e la migliore percentuale di vittorie nella fase regolare della storia, ha aiutato molto, ma non è stata l'unica cosa che è stata presa in considerazione. Le imprese con la nostra Nazionale, essendo stata la stella della nazionale che è rimasta al vertice per più di un decennio, con due medaglie olimpiche - oro e bronzo - e un secondo mondiale, tra gli altri risultati, e ciò che è stato raggiunto in Europa - quattro titoli, tra cui l'Eurolega, e quattro MVP - anche ha approfondito il suo caso. Lo stesso del segno che ha lasciato dai suoi valori e comportamenti — mai una lotta con un DT, un compagno di squadra, un rivale o un arbitro, assoluta assenza di polemiche per 20 anni — la mossa che ha brevettato e il modo in cui ha ispirato altri atleti accettando di essere un sostituto — per il bene della squadra — quando era una superstar di la competizione.

Questa è una scelta cantata, perché Manu era nota per avere grandi possibilità e, inoltre, perché giovedì è stata avanzata da un giornalista statunitense, ma questo non toglie emozione o importanza. C'erano anche molti che credevano che dovesse essere tra i 75 migliori giocatori della storia che la NBA ha scelto in ottobre per festeggiare il suo 75esimo compleanno, eppure non lo era. Era sul punto, probabilmente, ma non c'era. Non è stata una sciocchezza, né è stato l'unico a rimanere fuori in modo controverso. Vince Carter, Klay Thompson, Ben Wallace, Tony Parker, Pau Gasol, Chris Bosh, Dwight Howard e Tracy McGrady, tra gli altri, hanno meritato di essere nel gruppo selezionato e non sono stati inclusi. Per Manu è vendetta perché, sinceramente, non è alla disperata ricerca di premi, come non lo è mai stato, quando era un giocatore. Ma si aspettava questo — molto più che essere tra i 75, qualcosa che ha detto che non pensava di dover esserlo — e sapeva che le sue possibilità erano maggiori. Questo è per l'eternità.

Las hazañas con nuestra Selección y el haber sido la estrella del equipo nacional que se mantuvo en el tope durante más de una década fueron claves para la elección AFP/Getty Images

Cose del destino, Manu entrerà nello HOF con un altro ex personaggio NBA ed è, guarda caso, che lo affascinerà con il suo gioco da adolescente a Bahia. Questo è Tim Hardaway, il re del crossover, quel cambio di direzione che i giocatori fanno quando penetrano fino al bordo. Manu è rimasto affascinato dal suo stile quando ha visto quella squadra dei Warriors e il famoso RUN TMC, un trio super offensivo che la playmaker ha formato con Chris Mullin e Mitch Richmond dal 1989 e 1991, proprio quando MG ha iniziato a guardare la NBA nella sua casa di Vergara 14 a Bahia. Un tridente letale che aveva una media di circa 70 punti a partita e si guadagnò il soprannome per le prime lettere dei nomi, che erano le stesse di un famoso gruppo rap degli anni '80. Oggi è più conosciuto il figlio, che fa parte della NBA, ma il vero bravo è stato il padre. Una delle basi più creative e accattivanti da vedere nella storia. Cinque volte All Star e cinque volte All NBA Team—una volta nel primo, il quintetto ideale-, quel piccolo carro armato che sembrava giocare sempre in un paddock si è ritirato dopo 15 stagioni con una media di 17,7 punti e 8,2 assist.

A seguito di questo annuncio ufficiale, durante la NCAA Final 4 che si svolge a New Orleans e il cui campione incontreremo questo lunedì, l'intronizzazione è ora a settembre, durante una cerimonia che si svolgerà il 9-10 a Springfield, Massachusetts, con biglietti in vendita nel prossimo futuro. Per ora è un dato di fatto: la pallacanestro del Valhalla ha un nuovo membro: Emanuel David Ginobili. Ed è argentino. Niente di più e niente di meno. Applausi, signore e signori.

