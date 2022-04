Come sarà il primo viaggio internazionale di Gabriel Boric e come sarà il suo programma a Buenos Aires

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Gabriel Boric inizierà il suo primo viaggio internazionale in Argentina questa domenica, una destinazione inaugurale che era una tradizione tra i presidenti cileni di Sebastián Piñera.

Boric arriverà a Buenos Aires con un folto gruppo di ministri, parlamentari, ministri della Corte Suprema e uomini d'affari.

Lunedì sarà ricevuto a Casa Rosada da Alberto Fernández, mentre è in corso una riunione interministeriale tra funzionari di entrambi i Paesi. In serata, è prevista una cena di gala al CCK dove si esibiranno artisti come Víctor Heredia, Chango Spasciuk e Inti Illimani.

Boric ha anche una visita al Congresso Nazionale all'ordine del giorno dove sarà ricevuto sia dalla Vicepresidente Cristina Kirchner che dal Presidente della Camera dei Deputati, Sergio Massa.

Il cancelliere Antonia Urrejola, Álvaro Elizalde, presidente del Senato, e Raúl Soto, presidente della Camera dei Deputati, viaggeranno con il presidente.

Parlamentari dell'opposizione come Paulina Núñez di National Renewal, Eric Aedo di Democrazia Cristiana e il leader dell'Unione Democratica Indipendente, Javier Macaya e uomini d'affari cileni viaggeranno anche sull'aereo presidenziale.

Urrejola ha detto che spera di affrontare questioni come la migrazione, il commercio e «uscire dalle differenze su cui si è concentrata l'agenda tra vicini».

Alberto Fernández con Gabriel Boric en Chile

Boric cercherà anche di organizzare un incontro con le Madri di Plaza de Mayo nello Spazio della Memoria che opera nell'ex ESMA.

Due giorni dopo aver intrapreso il suo viaggio in Argentina, Santiago ha commemorato l'omicidio dell'ex senatore Jaime Guzman, che era anche il braccio destro del dittatore Augusto Pinochet. Intorno alla cerimonia che si è svolta nel cimitero generale di Santiago, situato a 4,5 chilometri dal centro della città, dove giacciono le sue spoglie, il presidente del National Renewal Francisco Chahuán ha fatto un appello a Boric.

«Voglio chiedere e interrogare il Presidente della Repubblica, chiedere al Presidente della Repubblica, durante la sua visita in Argentina, che è la sua prima visita fuori dal Paese come presidente, di chiedere di nuovo e chiedere l'estradizione di Galvarino Apablaza perché venga alla giustizia».

Galvarino Apablaza vive in Argentina da più di 20 anni ed è perseguito in Cile per l'omicidio di Jaime Guzmán. Ed è considerato un rifugiato politico da quando tale status è stato concesso durante il governo di Cristina Kirchner nel 2010.

Chahuán ha aggiunto che «non appoggeremo l'impunità. Sembra che alcuni vogliano stabilire l'impunità nel nostro paese generando disegni di grazia e amnistia, ma quando si tratta di giudicare l'omicidio codardo di un senatore in democrazia, ci guardano accanto. Presidente Boric, chiediamo che gli assassini di Jaime Guzmán compaiano davanti ai tribunali di giustizia».

