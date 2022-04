Come individuare se l'immagine del profilo di qualcuno è falsa

Al giorno d'oggi molte persone si incontrano attraverso Internet e le foto del profilo sono l'unico riferimento che hanno dell'aspetto fisico dell'altro, tuttavia, c'è chi usa fotografie false per impersonare qualcun altro. Per scoprire se quella persona è davvero chi dice, puoi fare una breve verifica della fotografia del profilo.

Per scoprire se l'altra persona ha un'immagine reale o falsa, è necessario utilizzare lo strumento Rilevatore di profili falsi. È un'estensione per browser facile da usare, dato che devi solo scaricarla.

Una volta scaricato, puoi iniziare a utilizzare lo strumento sviluppato dalla società V7Labs che si concentra sull'intelligenza artificiale (AI). È sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine e selezionare «Controlla immagine falsa del profilo» per farla svolgere il suo lavoro.

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

Immediatamente il rilevatore visualizzerà i risultati dell'analisi in percentuali, che saranno maggiori o più piccole, a seconda dei casi, su un'immagine. Ad esempio, se dietro la fotografia di una ragazza carina c'è un uomo che ha usato FaceApp, l'estensione lo saprà senza la minima complicazione.

Questo strumento si trova nel Google Store, il che significa che funziona solo con browser di famiglia come Chrome o Chromium. Dopo l'installazione, devi seguire le istruzioni su come attivare le notifiche.

Sfortunatamente, questo strumento ha dei limiti, poiché identifica solo la veridicità di quelle generate automaticamente da GAN (Generative Antagonistic Network) che sono una classe di immagini create dall'IA convincente.

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

Ciò significa che avresti problemi a identificare se l'immagine del profilo non corrisponde a chi c'è dietro l'account, in quanto sfugge alle tue capacità.

Prima di tutto, devi installare l'app DollToon, disponibile gratuitamente per iOS e Android. Una volta installato, inserisci e definisci il sesso, il contorno e la forma del viso dell'avatar, il tono della pelle, l'acconciatura e il colore, quindi puoi modificare i vestiti per creare un outfit simile a quello che indossi abitualmente. Va notato che per «sinfonizzare» l'avatar, il giallo deve essere usato come tonalità della pelle o uno dei più comuni della serie.

Mujer convirtió su foto en una versión de los Simspons gracias a DollToon. (foto: Caricatura Simpsons)

Dopo aver creato l'avatar, puoi inserire uno sfondo (ce n'è uno molto simile al cortile della casa dei Simpson o al portale di Rick and Morty. Infine, scaricalo come immagine sul tuo telefono.

Tale immagine può essere inserita come immagine del profilo su WhatsApp o su qualsiasi altro social network. Nel caso dell'applicazione di messaggistica, devi fare clic sull'opzione «Vedi di più» rappresentata dai tre punti verticali situati nell'angolo in alto a destra, quindi fare clic sulla foto del profilo e quindi cercare l'opzione «Cerca nella galleria», qui è dove devi scegliere il disegno creato in DollToon e questo è tutto.

Va notato che sebbene sia un'applicazione gratuita, hai la possibilità di acquistare alcuni accessori in-app con «diamanti» che vengono acquistati con soldi veri, tra gli accessori disponibili ci sono alcuni cosmetici come i capelli dello scienziato Rick dell'iconica serie Adultswim, tra gli altri.

