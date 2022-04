Barbara de Regil punta a vincere un Oscar: «Anche se la gente prende in giro»

Barbara de Regil ha recentemente rivelato che uno dei suoi più grandi desideri nella sua carriera di attore è vincere un premio Oscar, la protagonista ha anche condiviso di essere molto ispirata a vedere Eugenio Derbez trionfare nel cinema internazionale.

In una conversazione con diversi giornalisti, l'attrice ha chiarito che non è preoccupata se le persone prendono in giro il suo obiettivo, poiché si sente a suo agio nel fissare quell'obiettivo.

Alla domanda di un giornalista di Sale el Sol se le piacerebbe ricevere una statuetta, l'attrice ha risposto: «Certo che lo fanno, anche se le persone prendono in giro i sogni degli altri, ma ovviamente lo fanno».

A Bárbara de Regil le gustaría ser reconocida en los Oscar (Foto: Twitter)

Allo stesso modo, l'attrice ha chiarito che non si sente particolarmente sotto pressione per ricevere quel premio da La Academia: «E se non riesco a farlo, se non posso essere nominata all'Oscar, se non arrivo, non succede nulla, ma dobbiamo sempre fissare un obiettivo», ha detto.

L'influencer ha anche condiviso di aver già pensato al discorso che avrebbe tenuto se un giorno fosse stata premiata ai premi dell'Academy of Cinematographic Arts: «Inizierei con 'Grazie Messico, vi amo tutti'», ha riso.

Eugenio Derbez è colui che ha ispirato Bárbara de Regil a fissare questo obiettivo, poiché nell'ultima edizione di questi premi, CODA (2021) ha vinto il premio per il miglior film, film a cui ha partecipato l'attore messicano.

Eugenio Derbez participó en CODA, película galadornada en los Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake) REUTERS

«Lo vedo e dico, un giorno mi vedo», ha detto Bárbara de Regil; d'altra parte, ha detto che gli mancava un'altra attrice messicana di successo che ora vive negli Stati Uniti: «Ero molto emozionata, ma quella che mi mancava è stata Eiza González. Ho detto: 'Dov'è, dov'è? '»

Sebbene Barbara de Regil si sia detta molto felice di avere successo in diverse produzioni messicane, ha detto che sarebbe interessata a far riconoscere il suo lavoro in altri paesi.

Dopo la multa pecuniaria presentata dal Tribunale elettorale della magistratura federale (TEPJ), Barbara ha approfondito le conseguenze che le hanno permesso di sostenere pubblicamente il Green Ecologist Party of Mexico (PVEM) durante il divieto elettorale.

«Sì, ero nella lista (degli influencer con una multa) Guarda, ho dato la mia opinione, se dovessi pagarla lo farei perché quando qualcuno ha un errore deve fare quello che dice l'autorità, quindi se lo richiedesse, ovviamente lo farei», ha commentato alle telecamere di Ventaneando .

Son varios los influencers que fueron sancionados (Foto: Instagram)

Successivamente, l'attrice ha condiviso di non avere ancora alcun avviso sulla multa pecuniaria presentata dalle autorità e ha spiegato che colui che la sta consigliando su questo tema è Fernando Schoenwald, l'avvocato con cui ha una relazione.

«No, non proprio. Fer è un avvocato, quindi è lui che si occupa di tutto. Ma se dovessi farlo e pagarlo, ovviamente, lo farei [...] Quello che voglio è stare bene nella mia vita, voglio, se sbaglio, se faccio qualcosa di sbagliato, fare le cose per bene», ha concluso il suo intervento davanti alle telecamere del programmato guidato da Pati Chapoy.

Era il 21 marzo quando il TPJF ha condiviso la sua risoluzione contro 77 artisti, direttori e influencer per aver violato il divieto elettorale il 5 e 6 giugno prima e durante le elezioni provvisorie del 2021, dove si sono svolte diverse elezioni. chiamato a votare e sostenere il Green Ecologist Party of Mexico.

