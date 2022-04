The Great National Sembraton, un impegno per ripristinare gli ecosistemi in Colombia

Il Ministero dell'Ambiente ha annunciato che tra venerdì 22 aprile, data in cui si commemora la Giornata della Terra, e il 29 dello stesso mese, giorno in cui si celebra l'Arbor Day, si terrà la Grande Semina Nazionale, un'iniziativa che cerca di contribuire all'obiettivo di piantare 180 milioni di alberi in Colombia entro il 2022.

Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Carlos Eduardo Correa, che ha spiegato che questi enormi giorni di piantagione di alberi autoctoni, che saranno monitorati e monitorati dalle autorità ambientali, forniscono benefici come la filtrazione di inquinanti urbani e piccole particelle; la regolazione dell'acqua fluire e migliorare la loro qualità, mitigare i cambiamenti climatici assorbendo CO2; e preservare e aumentare la biodiversità urbana fornendo habitat, cibo e protezione a piante e animali.

«Quando piantiamo un albero, seminiamo vita. Invito tutti i colombiani a unirsi a noi in questa giornata nazionale. Diremo ancora una volta al mondo che la Colombia è un attore importante nella lotta globale contro il cambiamento climatico e che attraverso gli alberi faremo respirare meglio la Colombia. Abbiamo già segnalato la piantagione di oltre 118 milioni di alberi in tutto il paese. È con i fatti che lo stiamo raggiungendo», ha affermato il capo del portafoglio Ambiente.

Questa iniziativa si svolge nell'ambito del programma «Respira», che cerca di contribuire all'educazione, alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi del paese, che è stato recentemente lanciato per generare la proprietà dell'educazione ambientale, della biodiversità e della consapevolezza delle risorse naturali che rappresentano una delle grandi ricchezze della Colombia.

Dove seminare?

Per le persone o le istituzioni interessate a partecipare ai giorni del Grande Sembraton Nazionale, devono scegliere una pianta autoctona della loro località con un'altezza superiore a 30 centimetri, devono anche scegliere un luogo dove effettuare la semina, assicurarsi che questo posto non sia ruvido con terreni rocciosi, con pendenze elevate, con alti livelli di erosione o movimenti di massa; evitare perimetri con passaggio di cavi ad alta tensione, condutture di acquedotti, gasdotti o oleodotti.

Come si fa?

«In primo luogo, si dovrebbe scavare un buco che sia il doppio delle dimensioni del contenitore di trasporto della pianta e largo almeno 30 centimetri; in secondo luogo, rimuovere le erbe circostanti che impediscono la crescita; terzo, la pianta dovrebbe essere posizionata all'interno della cavità con la radice tesa, in modo che il fusto sia a livello del suolo; in quarto luogo, il terreno deve essere aggiunto con il fertilizzante (organico, letame proveniente da animali da allevamento); in quinto luogo, si consiglia di compattare bene intorno ad esso per rimuovere l'aria e, infine, inumidire la pianta con abbastanza acqua «, ha affermato il Ministero dell'Ambiente.

Infine, il portafoglio ha invitato i partecipanti alla conferenza a riferire la semina sul bancone dell'entità situato all'indirizzo https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ o tramite l'applicazione «Respira 2030", chiedendo di piantare specie autoctone.

