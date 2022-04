Stile Bart Simpson: un giovane vende la sua «anima» come un NFT

Gli NFT sono diventati uno degli argomenti del momento. Disegni, articoli, meme, tweet e sono diventati fino a pixel token non fungibili che vengono scambiati ad ogni costo. E sembra non esserci fine all’immaginazione: un 21enne ha venduto «la sua anima» come NFT.

Va ricordato che gli NFT o token non fungibili sono certificati di proprietà memorizzati su una blockchain e supportati dalla tecnologia blockchain (ad esempio, Ethereum) che sono solitamente associati a una risorsa digitale, come arti visive, video, musica o oggetti da collezione.

Il protagonista di questa storia è Stijn van Schaik, uno studente d'arte che ha pubblicato la sua particolare offerta su OpenSea, un noto mercato per questi beni, e presto si è guadagnato un acquirente.

Così, Soul of Stinus (il nome che ha battezzato NFT) è stato messo all'asta per 0,11 Weth (Wrapped Ether), che equivale a circa 377 dollari. Il trasferimento è stato registrato sulla blockchain Polygon. Il nuovo proprietario mantiene la fornitura di questo bene e potrebbero arrivare nuove offerte. Infatti, nelle ultime ore un utente ha offerto 0,15 ETH (492,15 USD) per acquisire questo token.

Tutta questa situazione si riferisce al famoso episodio de I Simpson in cui Bart vende la sua anima a Milkhouse per cinque dollari. A quel tempo non c'erano token non fungibili: la transazione è sigillata su un pezzo di carta che dice «L'anima di Bart Simpson».

«Ciao persona, stai attualmente guardando un'anima. Per ora è mio. Una volta che è completamente caricato sulla blockchain, chissà cosa succederà. Cosa significa per un'anima essere decentralizzata? Scopriamolo». Questa è la didascalia che appare in OpenSea, accanto alla foto che rappresenta l'anima di Stinus.

L'intera transazione è accompagnata anche da un contratto pubblicato. L'accordo ha diversi punti che sono, almeno sorprendenti, come l'operazione stessa. Uno dei primi punti, che si riferisce alla descrizione della stessa NFT, recita quanto segue:

«L' "anima» di Stinus ai fini di questo contratto è intesa come l'essenza immortale, spirituale e immateriale del suo sé che esiste indipendentemente e diversamente dal suo essere materiale».

Viene ulteriormente chiarito come segue: «Mentre sia l'Acquirente che Stinus riconoscono che la vera natura, la portata e l'esistenza di tale anima esiste o non esiste, poiché è qualcosa di sconosciuto e inconoscibile per nessuno dei due, l'ambiguità implicata non limita o invalida in alcun modo qualsiasi parte di questo accordo, e la portata totale dell'Anima sarà considerata soggetta all'accordo».

Come creare e vendere un NFT

Esistono diverse piattaforme per la creazione di un NFT. Uno dei più utilizzati, e anche gratuiti, è Opensea. Una volta inserito il sito, è necessario premere l'opzione «Crea» situata nel margine in alto a destra. Fatto ciò, il sistema chiederà che sia collegato a un portafoglio o a un portafoglio. Esistono diverse opzioni, tra cui MetaMask, che è una delle più utilizzate.

Il prossimo passo è caricare il file che desideri convertire in NFT. Questo file può essere un'immagine, un video, una GIF, ecc. Quindi sarà necessario generare una descrizione, un nome e un collegamento in modo che gli utenti possano vedere ulteriori informazioni sul prodotto offerto.

Il punto più importante è scegliere su quale blockchain deve essere coniato l'NFT. Ethereum è spesso consigliato anche se ci sono altre alternative come Polygon, che è gratuito. Se si sceglie Ethereum, dovrà essere pagata una tassa sul gas, come viene chiamata la commissione che gli utenti pagano ai minatori su un protocollo blockchain affinché la loro transazione sia inclusa nel blocco.

Una volta fatto ciò, la creazione dell'NFT è stata finalizzata e il passo successivo è metterlo in vendita. Può essere venduto su OpenSea o altri mercati come Mint, ad esempio. Se scegli di commercializzarlo su OpenSea, devi seguire questi passaggi:

Entra in Opensea.io, vai al profilo utente, seleziona l'NFT che desideri commercializzare e premi il pulsante che dice «vendi». Viene quindi fissato un prezzo, che può essere fisso o un'asta e stabilisce un tempo durante il quale quella vendita sarà disponibile. Opensea addebita una commissione del 2,5% sulla vendita effettuata.

