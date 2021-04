Vendieron un NFT de un píxel por 1,36 millones de dólares

The Pixel, la obra de Pak que se vendió por 1,36 millones de dólares (Sotheby’s en niftygateway.com)

La venta de NFT (activos no fungibles) sigue en alza y puede decirse que es una tendencia que continúa cobrando popularidad en el mercado del arte. Lo que nadie puede asegurar todavía es si esta nueva forma de transaccionar será solo una moda pasajera o llegó para quedarse.

Por lo pronto se siguen vendiendo todo tipo de artículos a través de esta modalidad. A tal punto que la casa de subastas Sotheby’s vendió un NFT de un simple píxel por 1,36 millones de dólares. Se trata de una obra del artista Pak que se llama The Pixel (El Píxel) y que forma parte de una serie de obras digitales llamadas The Fungible Collection, cuya venta logró recaudar en total 16,8 millones de dólares.

Apenas un mes después de la venta de Everydays: The First 5000 Days del artista estadounidense Beeple por 69,3 millones de dólares en Christie’s, su rival Sotheby’s se sumó también a la venta de estos activos digitales.

Los NFT son tokens, generados en una cadena de bloques o blockchain, que equivalen a certificados digitales de autenticidad. Estos token permiten intercambiar y rastrear imágenes o textos virtuales. Si una persona compra una obra de arte original de determinado artista, las pruebas más explícitas de ese acto son la firma y sello que dan cuenta de la autenticidad de ese cuadro. En el caso de los activos digitales, la forma de dar cuenta de la autenticidad es el NFT. Si bien puede haber miles de copias del archivo, sólo una, el NFT es la original.

En este caso, el NFT en cuestión es un píxel gris y su comprador se llama Eric Young. Por lo que publicó en su cuenta de Twitter, está muy emocionado con esta compra y la significancia histórica que podría adquirir el producto y la compra en sí. “El Pixel ocupó gran parte de mi mente los últimos días. ¿Cómo se reflejará la historia en este tiempo? ¿Cómo se recordará esta pieza? ¿Cómo seré recordado?”, publicó en la red social del pajarito.

El misterioso Pak, autor del millonario píxel gris

Unas 23.598 de estas animaciones llamadas "El Cubo" fueron vendidas a 3.080 coleccionistas por un total de 14 millones de dólares. (Sotheby’s en niftygateway.com)

No es la primera obra de este tipo que se vende de Pak. Hace unas semanas, el artista vendió el NFT de un píxel rojo por 7.154 dólares. Una suma bastante menor a la obtenida por este píxel gris. Tampoco fue la única obra del autor que se comercializó en la subasta que finalizó ayer y duró tres días.

Sotheby’s puso en venta cantidades ilimitadas de cubos (The Cube) creados por Pak, a través de la plataforma Nifty Gateway. Unas 23.598 de estas animaciones fueron vendidas a 3.080 coleccionistas por un total de 14 millones de dólares.

En el marco de esa subasta, el autor también vendió The Switch, que fue adquirida por el coleccionista Damian Medina por USD 1,4 millones. Se trata de una imagen en blanco y negro con forma geométrica giratoria. Lo más interesante es que está diseñado para cambiar de forma si su nuevo propietario alguna vez decide probarlo.

Pak es un verdadero misterio. No se sabe si es una persona o un grupo de diseñadores. No se han develado detalles sobre su biografía ni nada que se le parezca. Sólo se lo conoce por su obra, como The Archillect, una inteligencia artificial creada para descubrir y compartir contenido visual interesante.

Se caracteriza por crear obras conceptuales donde se exploran ideas sobre la propiedad y el valor que se le otorgan a las cosas. Sin dudas, The Fungible Collection busca ser un ejemplo más de este enfoque. En este caso, se pone la lupa sobre los NFT y su impacto en el mercado.

“Pak es un artista a la vanguardia del arte digital y los medios criptográficos. Un creador anónimo, Pak ha estado activo en el mundo del arte digital durante más de dos décadas, aprovechando la tecnología en evolución para crear obras de arte que traspasan los límites”. Así se lo describe al autor en el sitio oficial de la casa de subastas.

