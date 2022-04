Senza la presenza di Gustavo Petro, Fuerza Ciudadana ha ufficialmente sostenuto la candidatura del Patto Storico

Questo giovedì 31 marzo, l'adesione che avrebbe dovuto concretizzarsi per settimane. Il movimento politico Fuerza Ciudadana ha formalizzato il suo sostegno alla formula presidenziale del Patto storico formata dall'economista Gustavo Petro e dall'avvocato Francia Márquez.

All'evento hanno partecipato diversi leader petristi, così come il significativo gruppo di cittadini, principalmente del dipartimento di Atlántico. Tuttavia, c'è stato disagio nell'auditorium dell'Hotel Tequendama di Bogotà, dove si è svolto l'evento, poiché il candidato alla presidenza Gustavo Petro, che ha ricevuto il ricevimento da quella panchina, non ha partecipato all'evento.

Dopo aver fatto avanti e indietro, il team della campagna del leader di Human Colombia ha annunciato che il richiedente aveva sospetti di covid-19. Ore dopo, quella possibilità è stata esclusa, ma non è mai arrivata all'evento ed è stata scusata in diretta dal suo responsabile della campagna politica, Il senatore Armando Benedetti.

Passando agli eventi del protocollo, il Petrism e la Citizen Force hanno firmato quello che hanno definito un «accordo politico di volontà» che consentirà a un eventuale governo di Gustavo Petro di lavorare per «le quattro rivoluzioni incluse nel Piano di sviluppo della Magdalena Renace 2020 - 2023: produttività e occupazione, equità e sociale, ambientale e biodiversità; e rivoluzione democratica e potere popolare», ha riferito il team del candidato.

Da parte loro, i portavoce di Fuerza Ciudadana si sono impegnati a combattere le lacune sociali e molti dei problemi che colpiscono i colombiani. «Di conseguenza, chiediamo a tutti i nostri membri di accompagnare questa decisione che abbiamo preso e, siamo sicuri, sarà decisiva per il trionfo della democrazia, del progresso e dello sviluppo nel nostro Paese», hanno detto.

Sebbene Petro non sia arrivato e abbia lasciato sia i suoi seguaci che i media con tutti i fregi fatti, Benedetti ha confermato che la candidata alla vicepresidenza Francia Márquez ha viaggiato da Cali per partecipare al sostegno di quella candidatura. E così è stato, anche il leader sociale è salito sul pulpito e, ufficialmente, ha confermato che Fuerza Ciudadana aderisce al Patto Storico per il primo turno.

Inoltre, ha anche promesso che, se salirà al potere, lavorerà per diversi settori delle coste colombiane e combatterà contro le iniquità che affliggono gli abitanti che vivono lì da anni. «Abbiamo una grande sfida (...) Perché non possiamo dimenticare La Guajira, i Caraibi nel loro insieme, Magdalena. Oggi è stata imposta una nuova schiavitù, la riduzione in schiavitù di macchine corrotte che hanno giocato con i bisogni del nostro popolo», la formula aggiunta al 'vizio' dell'ex sindaco di Bogotà.

Nel frattempo, l'ex sindaco di Santa Marta e portavoce nazionale di Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, ha assicurato che ci sarà un cambiamento in Colombia se «le regioni, i giovani, i contadini saranno coinvolti», ha osservato.

Non dobbiamo dimenticare che Fuerza Ciudadana non ha aderito al Patto storico nelle elezioni legislative del 13 marzo, che li ha fatti bruciare e non raggiungere la soglia che ha permesso loro un posto nel Congresso. Figure riconosciute di quel banco come l'ex consigliere e giornalista Hollman Morris hanno perso capitale politico: quando si è candidato all'ufficio del sindaco di Bogotà, ha raggiunto più di 400.000 voti, ma questa volta non ha nemmeno raggiunto i 10.000.

