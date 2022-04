Scontri tra Esmad e studenti del Pedagogico e del Distretto

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 marzo, ci sono stati scontri tra lo squadrone antisommossa mobile e gli studenti nelle vicinanze dell'Università Pedagogica di Bogotà.

Secondo le informazioni di Semana, gli studenti dell'Università Pedagogica hanno protestato per chiedere miglioramenti per l'entità, come le condizioni nel ristorante e il budget per l'assunzione di lavoratori.

Secondo le informazioni preliminari, gli studenti stavano tenendo un sit-in intorno all'università, che interessava la mobilità nella zona, quindi Esmad è intervenuto ed è stato allora che sono scoppiati gli scontri.

La mobilitazione è avvenuta in tutto il settore vicino all'Universidad Pedagógica Nacional e in seguito sono iniziati gli scontri con la Forza Pubblica, che hanno portato alla chiusura di questa sezione della 72a strada a Bogotá. Allo stesso modo, al culmine della gara 11 ci sono state anche chiusure stradali a causa degli scontri, dove la forza pubblica ha assistito alla situazione.

Dopo diverse ore di combattimenti, la mobilità è già stata ripristinata in questo settore della città.

D'altra parte, a sud della capitale, nella città di Ciudad Bolivar, ci sono stati anche scontri tra manifestanti e la polizia e Esmad vicino alla sede di Candelaria La Nueva dell'Università distrettuale. Ciò ha causato chiusure in Avenida Villavicencio.

«C'è una dimostrazione, al di fuori del servizio nella città di Ciudad Bolívar all'altezza dell'Università distrettuale. Le autorità effettuano deviazioni per la flotta del sistema e i veicoli privati «, ha riferito TransMilenio sulle chiusure stradali verificatesi nel settore a causa dei disturbi.

L'Alta Corte di Bogotá ha confermato la condanna a 17 anni e 4 mesi di carcere per l'agente di polizia di Esmad Néstor Julio Rodríguez per l'omicidio del quindicenne Nicolás Neira durante le manifestazioni del Labor Day il 1 maggio 2005.

La difesa ha cercato di dichiarare il procedimento nullo sulla base del fatto che il sistema giudiziario ordinario mancava di giurisdizione e una presunta violazione del giusto processo e del diritto di difesa dell"imputato.

Tuttavia, il giudice José Urbano ha negato la richiesta della difesa, basandosi sulla sentenza della Corte costituzionale sul caso di Dylan Cruz, che ha trasferito il processo di giustizia penale militare alla giurisdizione ordinaria.

Nella sua decisione, il giudice Urbano ha dichiarato che nella «sentenza SU-190 del 2021, quella società ha ordinato che il procedimento penale contro l'ufficiale di polizia nazionale fosse trasferito alla giurisdizione ordinaria. Come si può vedere, la situazione è chiara, non solo c'è una decisione, ma c'è un giudizio unificato della Corte costituzionale che ribadisce tale criterio».

In risposta alla seconda richiesta della difesa, la Camera ha dichiarato che la difesa aveva circa un anno e dieci mesi dal deposito dell'accusa, con conoscenza delle prove dell'accusa per difendere l'imputato all'udienza preparatoria.

«Se la difesa ha scelto di non esercitare le garanzie derivanti dal diritto di difesa durante il processo, come lo spiegamento di un atto di indagine, quell'azione corrispondeva alla strategia per la quale ha optato, ma non comporta la violazione del giusto processo», ha detto Urbano.

Vale la pena ricordare che, secondo Medicina Legal, il proiettile, che è stato sparato linearmente e direttamente dal poliziotto, ha colpito la testa del giovane Nicolás, provocando gravi ferite che, cinque giorni dopo, sarebbero morte a causa di un trauma craniocerebrale.

