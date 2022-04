Sabine Moussier ricordò quando la madre di Thalia le salvò la vita

Sabine Moussier ha rivelato che Yolanda Miranda Mange, la madre di Thalia, le ha «salvato la vita» dopo aver ricevuto una diagnosi errata e aver attraversato forti dolori.

In un'intervista al programma Hoy, Sabine Moussier ha ricordato uno dei momenti più difficili che ha vissuto a causa di problemi di salute, quando le è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, che le ha fatto soffrire di forti dolori.

«Mi tolgono il liquido dal midollo osseo e mi dicono che ho Guillain-Barré sensibile, tutto mi ha ferito, è stato orribile, poi mi hanno messo dentro, hanno messo cortisone, Guillain-Barré ti paralizza dal basso verso l'alto», ha ricordato l'attrice di Abisso della Passione.

La sindrome di Guillain-Barré è una condizione che attacca principalmente i nervi e i suoi sintomi principali sono dolore e debolezza muscolare. Questa sindrome può portare alla paralisi totale, motivo per cui è classificata come fatale.

Sabine agradeció a Thalía y Yolanda Miranda por ayudarla a encontrar que sufría de Lyme y no del síndrome de Guillain-Barré (Foto: Instagram/@sabinaoficial)

Nel bel mezzo del suo tormento, Sabine ha ricevuto una chiamata dalla madre di Thalia, che voleva conoscere i suoi sintomi per verificare che l'attrice non soffrisse di Guillain-Barré, ma di un'altra condizione che potrebbe essere curata se diagnosticata precocemente.

Yolanda sapeva che la malattia di Moussier non riguardava Guillain-Barré perché l'interprete di Non ricordo avrebbe avuto gli stessi sintomi dell'attrice, ma non aveva una diagnosi simile.

«Un giorno Yolanda mi parla, riposa in pace, la madre di Thalia, e mi dice: 'Non hai la fibromialgia, né Guillain-Barré, hai Lyme', ha detto: 'Thalia ha Lyme' e ci sono due medici, uno a New York e l'altro in Messico, e sì, era Lyme, quindi non che fosse una brutta bugia, ma una cattiva diagnosi», ha ricordato l'istrionista del matrimonio di Valentina.

Yolanda Mange habrís sido persona clave para que Sabine obtuviera un buen diagnóstico y fuera tratada de forma correcta (Foto: Instagram/@thalia)

Lyme è una malattia causata da batteri e si presenta con sintomi simil-influenzali, principalmente con dolori muscolari. Sabine ascoltò Yolanda, così andò da un altro medico, che avrebbe confermato di soffrire di Lyme e non della sindrome di Guillain Barré.

Dopo aver scoperto che soffriva di Lyme e curata, Sabine contattò Thalia per parlarle della malattia di cui soffrivano entrambi. Ha detto di aver avuto una piacevole conversazione con lei, così ha ringraziato Yolanda e sua figlia per averla aiutata a trovare la sua vera sofferenza e a riportarla dalla «morte», poiché si sentiva già senza vita.

Sabine confesó que fue gracias a sus hijos que afrontó la enfermedad pese al más pronóstico que tenía (Foto: Instagram/@sabineoficial)

In precedenti interviste per Hoy, l'attrice ha confessato che i sintomi che ha sofferto durante i primi mesi della malattia l'hanno portata ad avere pensieri negativi. Poiché i medici le avevano assicurato che sarebbe sicuramente rimasta allo stato vegetale in pochi anni, pensò di togliersi la vita per non appesantire i suoi figli.

Secondo Moussier, quando soffriva ancora di dolori muscolari, si sentiva «morta mentre era in vita», ha detto in un incontro con la stampa. I medici che l'avevano vista le dissero che probabilmente soffriva di disturbi diversi, nessuno dei quali le dava un futuro incoraggiante.

Sarebbe stato fino a quando Yolanda Miranda l'ha contattata per dirle che sicuramente aveva Lyme che hanno iniziato a darle antibiotici, in questo modo è stata in grado di tornare alla normalità. Quando ha iniziato a soffrire dei sintomi della malattia, Sabine ha deciso di stare lontana dalle telecamere, è stata costantemente studiata per arrivare a una diagnosi e ha smesso di fare diverse attività che non poteva fare a causa del dolore.

