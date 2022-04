I migliori meme rimasti il Taco Day

Dal 2007 è stato dichiarato che il Taco Day sarebbe stato ogni 31 marzo, si è deciso di celebrare questa data a causa dell'importanza culturale e soprattutto gastronomica che i tacos hanno nella vita messicana. Basta uscire il venerdì sera per vedere la diversità delle bancarelle che offrono questa prelibatezza a tutti coloro che vengono alla festa o che vogliono semplicemente coccolare il loro palato.

Sebbene sia ormai comune mangiare tacos di budello, salsiccia, barbeque, suadero, pastore, birria, carnitas e innumerevoli altre ricette, in epoca preispanica (il periodo in cui questo cibo è nato) venivano assaggiati con carne di coniglio, anatre, galli, lepri, cervi, quaglie e persino cinghiali, come affermato dal Sistema di informazione culturale del governo del Messico.

Gli utenti sui social network non hanno lasciato da parte l'importanza storica di questo cibo e fin dalla tenera età hanno iniziato a pubblicare meme vari e divertenti sul Taco Day. C'era di tutto, da quelli che paragonavano andare a una taqueria con un appuntamento romantico, a quelli che sostenevano che i loro soldi dicevano loro che volevano essere spesi in tacos.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

D'altra parte non mancavano quelli di formaggio e condividevano anche immagini tenere che mettono a confronto il rapporto tra taco e salsa (inseparabile per eccellenza) con quello di una relazione d'amore. Allo stesso modo, si può sostenere che c'è una certa dipendenza tra questo stufato e il limone, un altro duo inseparabile.

Foto: Screenshot

Poiché questo piatto ha conquistato i cuori e soprattutto i gusti di molti messicani e stranieri, il Taco Day è diventato presto una festa popolare in cui non solo si gusta il cibo, ma anche riconosciuto come uno degli elementi più simbolici e caratteristici per la società che vive nel territorio.

Cosa sarebbe l'umanità senza le delizie gastronomiche che deliziano tutti i sensi? La sensazione che un messicano prova quando prende il suo primo morso di un taco può essere paragonata all'esperienza che prova quando fa un'attività molto apprezzata o vedendo l'idolo dei nostri sogni, infatti, non mancavano gli utenti di Internet che collegavano le taquizas con l'arte.

Questa immagine rappresenta perfettamente la sensazione che le persone provano quando sanno che stanno per avere un buon pastore, è senza dubbio qualcosa di paragonabile a un'esperienza artistica.

Foto: Screenshot

Va notato che il merito non è solo per la delicatezza, dal momento che non potrebbe essere realizzata o realizzata in modo soddisfacente senza il duro lavoro di tutti i taqueros che lo rendono possibile. Per questo motivo, alcune persone hanno approfittato dell'occasione e hanno anche riconosciuto il lavoro delle persone in cucina con frasi come «Taquero mucho» in riferimento a «Ti amo molto».

Foto: Screenshot

Il cibo è sicuramente un altro modo per conoscere la felicità, tanto che gli utenti su Twitter sanno che se qualcuno si sente triste, deve solo andare a visitare il loro taquero di fiducia per risollevare il morale con un ordine di carne essiccata, mixiote, pastore o perché no, cochinita.

Foto: Screenshot

Puoi resistere ad avere il cuore spezzato ma non sopporti che questo piatto cessi di esistere. Questo è qualcosa che anche la Marvel sa, dato che non esito a pubblicare un'immagine divertente che mostra il personaggio di Deadpool che insegue un taco, soprattutto, è riuscito a dare il suo messaggio con un confronto del famoso album Nevermind, pubblicato negli anni '90 dalla band Nirvana.

Foto: Screenshot

La celebrazione di questa giornata è un buon momento per ricordare che non importa se sei presidente, attrice, piccola o vecchia, i tacos sono nel cuore di tutti, ecco perché non sono sfuggiti ai tweet di personaggi come Enrique Peña Nieto e Salma Hayek, dove puoi vedere come «entrano» nello stufato.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot





