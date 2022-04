I migliori meme lasciati dal difficile gruppo messicano alla Coppa del Mondo in Qatar

Si è svolto il sorteggio per la Coppa del Mondo del Qatar e infine è stata definita una nuova fase a gironi, in cui la squadra nazionale messicana è stata inserita nel Gruppo C, quindi sarà attiva dalla seconda giornata della Coppa del Mondo.

Non appena è stato rivelato il terzo ruolo del piatto 2, i social network sono stati inondati di reazioni dal Messico, poiché è stato immediatamente posizionato accanto alla squadra nazionale argentina, che arriverà come campioni della Copa America e che accumulerà 31 partite consecutive senza conoscere la sconfitta.

A causa della difficoltà del rivale, non appena la Polonia è entrata nel Gruppo C, i meme hanno iniziato a circolare a causa della sfortuna che Tricolor ha avuto nel sorteggio, in quanto dovrà fare i conti con due forti rivali per passare al turno successivo.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Il ricordo principale sono state le due Coppe del Mondo nel 1006 e nel 2010, in cui Albiceleste ha eliminato il Messico negli ottavi di finale, quindi la squadra sudamericana si è posizionata come una delle avversarie da evitare nella fascia 1.

Poiché ciò non è accaduto, il pessimismo ironico e burlesco è arrivato rapidamente, dal momento che il passato non giova alla nazionale azteca quando si parla dell'Argentina come rivale. Dai flashback agli obiettivi di Maxi Rodríguez e Carlos Tevez, ai ritratti di Chavo del 8 e Toy Story, i social media hanno iniziato a fare eco al difficile gruppo che giocava a Tri.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

«Up with hope» e «Now comes the worst» sono state alcune delle frasi che più hanno risuonato tra i tifosi messicani che hanno preso in giro il sorteggio, perché oltre ad affrontare la squadra di Lionel Scaloni, debutteranno contro la nazionale polacca, guidata da Robert Lewandowski.

L'ariete del Bayern Monaco è stato il capocannoniere dell'Europa negli ultimi due anni e cercherà vendetta dall'ultima Coppa del Mondo in Russia 2018, dove sono stati lasciati fuori nella fase a gironi.

Oltre all'attaccante bavarese, la squadra polacca ha anche altri giocatori importanti nell'élite europea, come Piotr Zieliński del Napoli; Wojciech Szczęsny, il portiere della Juventus; Arkadiusz Milik del Marsiglia, e Matty Cash, dell'Aston Villa.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/





*Informazioni in fase di sviluppo